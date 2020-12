Cultura



Distribuzione straordinaria delle ultime copie di Ditchville

martedì, 22 dicembre 2020, 20:25

Distribuzione straordinaria delle ultime copie di Ditchville: il giallo di Matteo Vangeli e Luca Bigarani si è infatti confermato per il secondo Natale di seguito come uno dei libri più richiesti e venduti nella nostra zona. "Un successo inarrestabile - ammette l'editore Nicola Marchetti - che testimonia la qualità del libro. In questi giorni abbiamo distribuito le ultime copie". Merito dello spettacolare spot che in pochi giorni ha superato le 27mila interazioni reali (da menzionare il cameo di Attilio Papini), tanto che la casa editrice (acrobat edizioni) ha già immesso sul web un secondo trailer e, i ben informati, parlano del terzo prima del 31 dicembre. Ditchville, cittadina immaginaria della provincia Usa degli anni '70, sta appassionando un pubblico variegato fatto di giovani coetanei dei due autori, poco più che ventenni, a cui si sono affiancati gli appassionati del genere giallo.

"Il libro ha dimostrato che ci sono giovani pieni di talento nonostante il default culturale in cui è stata ridotta la nostra città - dice ancora l'editore, che per l'occasione ha dato vita a una factory modello Andy Warhol - gli spot hanno certificato che abbiamo anche tutte le professionalità e le competenze tecniche per fare di Ditchville un esempio e realizzare una serie tv. Adesso facciamo un appello alle forze sane dell'imprenditoria per affiancarci".

Insomma, un progetto unico con caratteristiche davvero ambiziose. Il libro è acquistabile sul sito ufficiale ditchville.it e in molte librerie tra cui La bottega di Aronte a Carrara, i Mondadori store di Carrara e Sarzana, Pianeta Fantasia e Nuova avventura di Marina di Carrara e alla fumetteria Comics world di Massa.