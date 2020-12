Cultura



Gli anarchici ricordano Giuseppe 'Pino' Pinelli: un pezzo di storia da non dimenticare

mercoledì, 16 dicembre 2020, 11:25

di aldo grandi

L'anno scorso abbiamo ricordato il cinquantenario dalla morte. Il corpo di Giuseppe Pinelli è tumulato al cimitero di Turigliano dove gli anarchici si trovano in un'area sconsacrata. Eravamo li appunto per ricordare Giuseppe Pinelli a 50 anni dal suo assassinio e ci piacerebbe che storie come queste avessero una certa eco e non venissero accantonate nel dimenticatoio.

Così ci scrivono gli amici anarchici di Carrara all'indomani della celebrazione dell'anniversario della morte di Pino Pinelli, ingiustamente accusato di essere responsabile ella strage di Piazza Fontana quando, invece, non c'entrava alcunché. Pinelli precipitò - o fu gettato?, o si gettò per non continuare ad essere... torturato? - dal quinto piano della questura milanese dove gli uomini del commissario Calabresi lo stavano ed è, probabilmente, un eufemismo, interrogando e trattenendo ben oltre le 48 ore concesse dalla legge.

Noi ci siamo imbattuti nella sua figura quando abbiamo scritto la biografia di Giangiacomo Feltrinelli anche lui, da parte dell'ufficio politico della questura meneghina, tirato in ballo per Piazza Fontana a più non posso e anche lui assolutamente estraneo, ma, si sa, all'epoca l'obiettivo era quello di addossare le responsabilità delle stragi alla sinistra extraparlamentare e agli anarchici quando, in realtà, erano estremisti di destra foraggiati e al soldo dei servizi segreti e non soltanto, ad esserne gli autori.

Gli anarchici sono e saranno sempre dei ribelli ancor più che dei rivoluzionari, incapaci di sottostare a qualunque regola imposta da qualsivoglia potere costituito. O li prendi così oppure ti ci scontrerai sempre. Sono anime indomite, che hanno pagato, spesso, con la vita la loro fedeltà ad un ideale. Noi li abbiamo incontrati più volte nel corso del nostro apprendistato storico fatto di decine, centinaia di libri letti e divorati alla ricerca di un senso alle cose terrene. Al di là di Gaetano Bresci che uccise il re d'Italia Umberto I o di Michail Bakunin e Pierre Proudhon filosofi e rivoluzionari della loro epoca, o anche di Errico Malatesta, loro contemporaneo, anarchico e personaggio affascinante, gli anarchici hanno prodotto nel corso dei secoli una forte componente ideale legata alla libertà dell'individuo e all'opposizione ad ogni struttura gerarchica e gerarchizzante, militare o amministrativa che dir si voglia.

Molto, ma molto meglio dei comunisti questi sì, si fa per dire, alleati, dai quali, durante la guerra civile spagnola vennero sistematicamente decimati per volere di Stalin. Eppure la fase più romantica della loro storia è stata, appunto, la guerra contro il governo franchista finanziato da Mussolini e Hitler nella seconda metà degli anni Trenta, a cominciare da quella colonna, la famosa colonna Buenaventura Durruti, che combatté e si coprì di gloria nel corso della campagna.

Arrivati ai giorni nostri, si fa per dire visto che è passato più di mezzo secolo, ecco la figura di Giuseppe Pinelli, un uomo umile, proveniente da una famiglia di partigiani antifascisti, cresciuto nel e tra il popolo, capitato nel posto sbagliato al momento, non certo per lui, giusto, ossia per coloro che cercavano un capro espiatorio cui addossare una strage sulla quale è stata già fatta sufficiente chiarezza al di là e al di qua delle sentenze della magistratura.

Noi non siamo di sinistra né, tantomeno, di destra, ma amiamo la ricerca della verità a qualunque latitudine e per questa ragione, anche in tempi in cui la memoria storica viene sistematicamente strumentalizzata, soprattutto, da chi si è verniciato anima e corpo di rosso, vogliamo ricordare non soltanto Giuseppe Pinelli e coloro che, all'epoca, contribuirono a farlo morire, ma anche l'intero movimento anarchico che ogni anno ricorda la sua storia nel cimitero di Turigliano.

Quanto agli odierni anarcoinsurrezionalisti, perdonateci, ma preferiamo ignorarli. A noi piace ricordare gli anarchici andati volontari a morire per la Spagna repubblicana.