Il calendario dell'Avvento di Monica Michelotti

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:47

Una collaborazione tutta al femminile quella che ha portato alla realizzazione della rubrica "Una parola al giorno", di Chiara Mariotti per Phrenhouse, Youtube, iniziata ad aprile e conclusa a novembre dopo 100 puntate giornaliere di lettura corsiva dell'intero vangelo di Giovanni. A qualificare ed impreziosire la produzione video ha contribuito la collaborazione fedele, preziosa ed amichevole dell'artista Monica Michelotti, docente dell'Accademia di Belle Arti di Carrara ed apprezzata espressione della competenza artistica e creativa della città. In occasione della sua partecipazione alla iniziativa "24 giorni d'arte", ideata da Stefanie Oberneder ed Enrica Pizzicori (realizzata in collaborazione con l'associazione "Oltre" e patrocinata dal Comune di Carrara), che consiste in un calendario dell'Avvento di arte urbana. Ventiquattro manifesti di artiste che vivono a Carrara, sono stati affissi in via VII Luglio, alcuni hanno la dimensione di 100X1,40 cm ed altri di dimensioni 200X1,40 cm e posizionati in vari luoghi del centro storico di Carrara. Ogni giorno una scoperta, ogni giorno una sorpresa e i primi tre cittadini che pubblicheranno sui canali social un poster dell'immagine del giorno riceveranno in premio un poster in A4.

L'artista Michelotti ha scelto di mostrare una selezione delle 100 illustrazioni inedite realizzate per la rubrica di Phrenhouse: con sapiente maestria e scelta cromatica ha creato un'opera unica con 42 opere realizzate per altrettante parole tratte dal Vangelo di Giovanni, letto e commentato da Chiara Mariotti. Un incontro artistico davvero positivo e fecondo molto apprezzato da entrambi i mondi delle due donne. Non ci resta che andare a scoprire la realizzazione della illustrazione pensata dall'artista Michelotti.

Ulteriore approfondimento su questo lavoro fruttuoso ed originale sarà disponibile sul canale Youtube Phrenhouse , in diretta streaming domenica 27 dicembre alle 21,00 col titolo: "Due come noi!"

Il calendario dell'Avvento ha una sequenza quotidiana dal 1 al 24 dicembre, quello di Monica Michelotti sarà visibile dal 20 dicembre 2020.