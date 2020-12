Cultura



“Il Natale a Massa”: contest fotografico

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:18

Qual è la decorazione natalizia installata in città che più vi piace? Quale scorcio vi trasmette più di altri l’atmosfera delle feste? Il Natale è arrivato a Massa, uno dei periodi più amati dell’anno, ed oltre all’accensione delle luminarie e degli abeti in tutta la città, delle musiche trasmesse in filodiffusione e varie iniziative, si aggiunge un’ulteriore sorpresa per coinvolgere la cittadinanza e dare un senso di “vicinanza”. Proprio per questo, nonostante la difficoltà del particolare momento che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale ha ideato “Il Natale a Massa”, un contest fotografico su Instagram con l'obiettivo di trasmettere un po’ di serenità e far vivere il sano calore delle feste oltreché un’occasione per tutti i concittadini di promuovere l’immagine del territorio.

“Sarà un Natale diverso, in molti casi lontano dagli affetti e comunque vissuto senza festeggiamenti o grandi pranzi in famiglia. Per questo – sottolinea il sindaco Francesco Persiani - abbiamo cercato di “illuminare” le festività, di dare un conforto ai concittadini e farli sentire vicini. Questa ulteriore iniziativa vuole proprio coinvolgere quante più persone possibili e farle stringere virtualmente in un’unica grande famiglia”.

Sarà possibile partecipare dall’8 al 23 dicembre e farlo è molto semplice: l’utente Instagram deve seguire il profilo istituzionale dell’ente comune_di_massa_ , scattare una foto a tema natalizio che rappresenti la nostra città e pubblicarla su Instagram con l’hashtag #XMassa2020.

Verranno scelte tre foto che saranno pubblicate sul nostro profilo Instagram. Quella che, dal 24 al 30 dicembre, riceverà il maggior numero di “mi piace” sarà pubblicata sul sito web istituzionale, su tutti i profili social del comune di Massa e riceverà un riconoscimento simbolico.

I partecipanti dovranno necessariamente avere il profilo personale pubblico affinché la foto sia visualizzabile e possa ricevere i “like”; ogni persona potrà partecipare con una sola foto.

La partecipazione al concorso implica la possibilità per il comune di Massa di poter utilizzare la foto come proprio archivio fotografico, previa liberatoria dell’utente.