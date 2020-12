Cultura



In libreria "Chi a l'è de scena", il libro fotografico di Riccardo Dalle Luche

martedì, 22 dicembre 2020, 20:26

ll giornalista fotoreporter Riccardo Dalle Luche, massese classe '64, ha dedicato ai personaggi legati al teatro dialettale della città un libro fotografico dal titolo "Chi a l'è de scena! - I volti del teatro dialettale massese".

Il libro, come scritto all'interno della prefazione del sindaco di Massa Francesco Persiani, " ha saputo imprimere su carta le espressioni di tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere il teatro massese un fondamentale luogo di incontro e di talento".

Ma non solo. Il libro, che al suo interno racchiude appunto tutti i volti delle tre compagnie molto attive in città: "Teatro Comico Dialettale Massese", "Teatro Città di Massa" e "Pàn fatto 'n Cà", è una meravigliosa e preziosa raccolta di volti espressivi ed espressione della nostra cultura teatrale.

Una realizzazione unica e non facile come raccontato dallo stesso Dalle Luche visti gli impegni lavorativi dei tanti protagonisti che animano le compagnie amatoriali dialettali massesi. Un'opera resa possibile grazie all'ausilio di due attori massesi; Irene Baruffetti e Alessio Cherubini, che pur lavorando da anni al cinema e in teatro, sono sempre stati disponibili a collaborare con le compagnie locali dialettali, e che si sono prestati a curare tutta l'organizzazione.

L'opera, cha ha avuto l'avvallo e il patrocinio del Comune di Massa, ha visto finalmente la luce ed è attualmente in vendita.