Cultura



La Grassina, moglie del Linchetto, in un carboncino di Laura Lorenzini

mercoledì, 30 dicembre 2020, 09:00

Un mito da raccontare, o meglio da tramandare di generazione in generazione, come tanti anni fa accadeva, meglio se di fronte a un accogliente camino d'inverno, specialmente sulle Apuane e in Lucchesia. E' quello della Grassina, figura femminile che accompagna il Linchetto, lo scherzoso folletto 'maniaco' dell'igiene, celebre per i suoi giocosi scherzi, come intrecciare crini di cavalli e lunghi capelli.

Madre, moglie attempata o compagna del Linchetto? Non è dato saperlo con estrema precisione. Certo è che questo singolare folletto femmina ha le sembianze di una piccolissima vecchina dal sorriso un po' beffardo. Frequentatrice assidua delle cantine e delle dispense toscane, lì spesso dimora, quasi sempre vestita di un abito realizzato con brandelli di tessuto da lei stessa rattoppati in un eterno moto. Si tramanda abbia un carattere assai cortese e sia sovente disponibile a collaborare alle faccende domestiche.



Secondo la tradizione, se ogni settimana viene lasciato in cucina un bicchierino di latte, o ancora meglio di buon vino, sul pavimento della cantina dinanzi alle botti, la riconoscente Grassina - per ringraziamento - veglierà sulla casa e lascerà in dono prelibati dolciumi preparati con rare spezie. Qualora - invece - sia trattata senza alcun riguardo, la Grassina finirà per servirsi da sola e, per dispetto, lascerà aperti i rubinetti delle botti.



L'artista rappresenta nel carboncino la Grassina un po' in carne, con i capelli neri, il vestito interamente a pezze, mentre il consueto sorriso le illumina il furbo e simpatico volto. Porta un foulard sulla testa, recante delle piccole esoteriche lune. La maglia evidenzia un fiocco e, a lato, un fiorellino di stoffa a spilla. In stoffa sono anche le scarpe del folletto.

Laura Lorenzini (Nadine), nata il 1° gennaio 1988 a Viareggio, dove adesso vive e opera, ha trascorso a Carrara molti anni della sua adolescenza. La sua arte è legata ad immagini mitiche ed esoteriche, a leggende popolari, italiane ed europee. Si ricordano - in particolare - opere come “La Sirena Apuana”, dedicata al mito della Sirena del fiume Carrione, "Il satiro Mezzacapra", “La Sirena di Viareggio”, “Matelda”, "La Chimera di Arezzo", “Ecate misteriosa”, “La magia della Luna, ovvero la leggenda del vampiro di Birmingham”, opera - quest'ultima - alla quale il sito britannico "The Birmingham Press" ha recentemente dedicato un articolo.



Adesso sta lavorando a un proprio progetto per la diffusione - in Europa e America - di tradizioni popolari toscane, come le leggende riguardanti il Linchetto e - appunto - la Grassina.