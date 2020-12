Cultura



Partiti i lavori per il Sandomenichino 2021: per la prima volta il premio apre alla letteratura per ragazzi

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:13

E’ già partita la 62esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino. Il direttivo del premio si è consultato proprio in questi giorni per licenziare un bando nuovo, in linea con le prestigiose novità che stanno caratterizzando queste ultime edizioni. Promosso dall’associazione culturale San Domenichino, il festival conferma anche quest'anno la collaborazione con l’associazione Riviera Apuana, nell’intento di valorizzare il nostro territorio. Dunque, il premio parte con un direttivo rinnovato e una nuova grafica del bando che sarà visibile sul sito. “Il successo dell’ultima edizione del Sandomenichino è stato davvero straordinario – ha detto Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione culturale San Domenichino - . Un’edizione che ha segnato un cambio di passo importante con il trasferimento della manifestazione direttamente sul mare. Anche gli scrittori in concorso sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. Per questo ci attendiamo moltissimo dalla 62ª edizione del premio letterario e speriamo che siano in molti anche quest’anno gli scrittori che vorranno mettersi alla prova. L’invito a partecipare è rivolto anche agli scrittori e ai poeti della nostra provincia. Coloro che entreranno tra i finalisti o che, comunque, riceveranno una menzione speciale da parte della giuria avranno la possibilità di presentare le proprie opere in una cerimonia apposita a loro interamente dedicata”.

Il premio si articola in sei sezioni: poesia inedita ed edita; libro di poesia edito; narrativa edita; narrativa inedita; teatro edito e inedito; letteratura per ragazzi premio Pinocchio. Ed è proprio quest'ultima la novità dell’edizione 2021: grazie ad una collaborazione con la Fondazione Collodi è stata inserita per la prima volta nella storia del premio la letteratura per ragazzi. Ai vincitori di questa edizione andrà una copia anastatica della prima edizione de “Le avventure di Pinocchio” del 1883 edita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Tra le novità, l’opera artistica in marmo che raffigura la conchiglia, simbolo del Festival Sandomenichino. “La conchiglia del Sandomenichino” è realizzata dagli artisti Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi ed è gentilmente offerta dalla Fondazione Bartolozzi-Tesi.

La casa editrice Helicon di Poppi (Ar) pubblicherà le opere vincitrici delle sezioni narrativa inedita e poesia inedita. La giuria è presieduta dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo il quale declamerà le opere vincitrici durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a settembre sulla spiaggia dello stabilimento balneare Sara a Poveromo. Ogni scrittore potrà partecipare indifferentemente a una o più sezioni del concorso letterario il cui bando completo è consultabile sul sito www.sandomenichino.it.

