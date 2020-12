Cultura



Partono gli incontri per conoscere l’offerta formativa delle scuole dell’Istituto Comprensivo Fossola Gentili

sabato, 12 dicembre 2020, 17:49

di vinicia tesconi

Tra dicembre e gennaio le famiglie con bambini che devono entrare in un nuovo ciclo scolastico devono scegliere la scuola nella quale iscrivere i propri figli e quindi, come ogni anno, questo è il periodo degli incontri con gli insegnanti e delle visite guidate all’interno delle varie scuole. La pandemia in corso impone ovviamente regole ben precise ma la presentazioni dei vari plessi è in corso anche quest’anno. Nei prossimi giorni, infatti, cominceranno gli incontri per le nove scuole dell’istituto comprensivo Fossola Gentili al quale appartengono quattro materne, quattro primarie e una scuola media. Alternati in webinar e in visite in presenza, permetteranno ai genitori di conoscere tutta l’offerta formativa di ogni scuola.

L' I.C. Fossola Gentili , composto da quattro Scuole dell’Infanzia, quattro Scuole Primarie e una Scuola Secondaria di primo grado, si impegna ad offrire un modello culturale e formativo che garantisca la crescita completa ed armonica dell’individuo. Promuove una progettualità attraverso lo sviluppo della creatività nelle varie forme, dalla musica alla danza, dalle arti visive tradizionali a quelle digitali, ricreando un nuovo umanesimo in cui il benessere fisico, mentale ed emotivo passa dalla reale esperienza della cultura e della bellezza, e si riflette nei valori della cittadinanza attiva e consapevole sempre promossa dalla nostra tradizione. La progettualità si esprime in quattro caratteristiche principali in ambito sportivo-motorio, artistico, musicale e innovazione digitale con percorsi curriculari verticali con specifiche iniziative attuate in collaborazione con il territorio, Comune di Carrara, altre istituzioni scolastiche e soggetti del terzo settore.

I temi caratterizzanti riguardano le seguenti aree: musicale-coreutico- ginnico con la pratica musicale come pratica dello strumento e del canto, la danza, la ginnastica e la pratica sportiva e artistico-visivo-comunicativo tramite la pratica della pittura, scultura e la grafica, arti decorative con produzione originale e l’utilizzo del digitale.

L’Istituto è composto da quattro plessi di scuola primaria : Gentili, Frezza; Fontana, Nardi, che operano costantemente in sinergia tra di loro e in stretto collegamento con la scuola secondaria di primo grado e le quattro scuole dell’infanzia facenti parte dell’Istituto comprensivo . Il corpo docenti della scuola primaria ha individuato alcune aree tematiche di ampio respiro, all’interno delle quali ciascun docente può approfondire e arricchire le attività didattiche in collaborazione con enti ed associazioni culturali presenti sul territorio. Il tempo scuola offerto si articola in due opzioni secondo il modello europeo : le attività didattiche vengono organizzate su cinque giorni settimanali (sabato libero) con 30 ore di lezione ( Frezza, Fontana, Nardi) e 40 ore (Gentili Tempo Pieno). Alla Gentili in particolare viene curato il potenziamento delle discipline motorie finalizzati allo sviluppo di comportamenti salubri, responsabili e corretti, ispirati ad uno stile di vita sano in riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport e alla pratica sportiva agonistica. Attività volte all’inclusione scolastica degli alunni disabili e a contrastare il disagio scolastico di tutti gli alunni. Nelle scuole di Nazzano, Perticata e Bonascola il focus è sul potenziamento delle competenze nella pratica , nell’arte e nella produzione di immagini cominciando da un’alfabetizzazione all’arte. Attività volte all’inclusione scolastica degli alunni disabili e a contrastare il disagio scolastico di tutti gli alunni.

Tutti i plessi dell’infanzia ( Fossola, San Luca, Nazzano e Perticata per un totale di 10 sezioni) propongono attività didattiche all’avanguardia per favorire lo star bene a scuola, l’acquisizione dell’autonomia personale e la collaborazione con i pari. Ogni scuola è dotata di ampi e confortevoli spazi interni (con angoli tematici) ed esterni attrezzati opportunamente per rispondere alle esigente di svago e formazione dei piccoli. Le progettualità, nell’ottica di una continuità orizzontale ( con il territorio), e verticale ( con le scuole dell’istituto e con il nido comunale ) offrono svariate opportunità per lo sviluppo psicofisico dei bambini.

Dall’anno 2020/2021 è previsto un prolungamento nel settore dei servizi educativi 0-6 articolato in una maggiore attenzione nella fascia 0-6 con particolare riferimento alla fascia 3-36 mesi. E’ attiva una convenzione tra il Comune di Carrara e l’I.C. Fossola Gentili che prevede la creazione di una sezione di asilo nido all’interno della scuola dell’infanzia San Luca, che mantiene un collegamento con il servizio di nido della zona di Bonascola, il Koala.

La Scuola secondaria di primo grado Arturo Dazzi, la prima scuola ad indirizzo musicale della provincia di Massa Carrara, ha una lunga tradizione nella pratica musicale e crede molto nel l’importanza dello studio dello strumento, e di tutte le attività di orchestra, puntando molto al coinvolgimento dei ragazzi, anche nella partecipazione a concerti, concorsi e saggi musicali. Mira ad ampliare l’offerta formativa, con l’introduzione di altri strumenti musicali, come percussioni, permettendo di rinnovare ed ampliare il repertorio, trattando nuovi periodi storici e stili musicali rafforzando l’adesione al Progetto “Musica Toscana” e alla "Musica d’insieme”. A tal fine si attivano collaborazioni con associazioni musicali del territorio. Il tempo scuola offerto si articola secondo il modello europeo : le attività didattiche vengono organizzate su cinque giorni settimanali con orario 8-14 (sabato libero).

Le famiglie sono invitate a visitare il sito dell’istituto Fossola Gentili per avere informazioni su aspetti organizzativi e didattici. Si comunicano di seguito le date che impegnano la nostra scuola nelle attività di orientamento che permettono di far conoscere all’esterno la nostra offerta formativa e le caratteristiche che essa presenta.

14 webinar scuola infanzia- presentazione dell’I Comprensivo e dei plessi infanzia

15 webinar scuola primaria- presentazione dell’I Comprensivo e dei plessi primaria

16 webinar scuola secondaria- presentazione dell’I Comprensivo e del plesso: per ogni classe quinta in uscita sarà predisposto un collegamento a meet nel quale sarà presente una rappresentanza dei docenti curricolari, un insegnante di sostegno, un docente di musica o strumento e un alunno o alunna per esibizione musicale;

17-18 visita dei locali delle scuole infanzia o primaria, per un tempo non superiore a 15 minuti, previo appuntamento (massimo un componente per famiglia).

Hi volesse partecipare ai webinar può richiedere l’invio alla segreteria didattica, inoltre lasciando il proprio indirizzo mail riceverà dalla scuola tutto il materiale informativo.

Info: www.icfossolagentili.edu.it

msic81700l@istruzione.it

tel.0585/843044