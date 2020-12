"Questioni di testa": i racconti di Giulio Natali per la Lega del Filo d'Oro

Altri articoli in Cultura

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:17

Si è conclusa la kermesse culturale con i Poeti apuani del Sandomenichino. “Le nuove regole dell’emergenza sanitaria - ha detto Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione culturale San Domenichino - ci hanno costretto quest’anno a trasferire il consueto appuntamento natalizio con gli scrittori del nostro territorio sulla rete"

venerdì, 18 dicembre 2020, 15:47

Una collaborazione tutta al femminile quella che ha portato alla realizzazione della rubrica "Una parola al giorno", di Chiara Mariotti per Phrenhouse, Youtube, iniziata ad aprile e conclusa a novembre dopo 100 puntate giornaliere di lettura corsiva dell'intero vangelo di Giovanni

mercoledì, 16 dicembre 2020, 11:25

Ricordare la figura di Giuseppe Pinelli, precipitato e morto a seguito della caduta dal palazzo della questura di Milano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, per gli anarchici è un dovere imprescindibile, ma non solo per loro

sabato, 12 dicembre 2020, 17:49

Tra dicembre e gennaio le famiglie con bambini che devono entrare in un nuovo ciclo scolastico devono scegliere la scuola nella quale iscrivere i propri figli e quindi, come ogni anno, questo è il periodo degli incontri con gli insegnanti e delle visite guidate all’interno delle varie scuole

sabato, 12 dicembre 2020, 17:37

Domenica 13 dicembre alle ore 17.30 su Facebook live Streamyard, La Poltrona di Sophia 4.0 ospita Clio Petazzoni e il suo romanzo "Aspettando Natale", Europa Editore, ultimo appuntamento della rassegna di incontri organizzati dall'associazione in modalità online

sabato, 12 dicembre 2020, 17:36

Torna anche quest’anno la rassegna letteraria degli scrittori apuani che hanno partecipato alla 61esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino 2020