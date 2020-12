Cultura



Restiamo in contatto, il teatro a casa

mercoledì, 30 dicembre 2020, 15:04

Due progetti del Settore Cultura del Comune di Massa si incontrano per dar vita a qualcosa di più.

Parliamo di Restiamo in contatto. Il Teatro a casa, il live streaming del teatro civico disponibile sul canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCczX-LvmJB3wenXlWPz1KvA e Gigi Guadagnucci. L’ho sussurrato al marmo in un orecchio, la lettura inedita che l’attrice e autrice versiliese Elisabetta Salvatori ha realizzato intorno alla figura dell’artista apuano.

La produzione mette insieme il racconto che la Salvatori stava sviluppando sulla pagina facebook del museo nell’ambito di Piccoli musei narranti – promosso dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei – e il ricco palinsesto che il Teatro di Servi di Massa, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, ha strutturato per questo secondo ‘fermo’ del 2020.

“Una grande soddisfazione vedere collaborare due importanti poli culturali della nostra città – dichiara l'assessore alla Cultura Nadia Marnica - nonostante la chiusura al pubblico di teatri e musei, la cultura non si ferma e trova forme nuove, anche grazie ad iniziative virtuali di livello come questa”.

Elisabetta Salvatori ha attivato un percorso di ‘archeologia’ della memoria volto a scavare tra le fonti scritte ed orali per far emergere la vita, l’indole e l’impronta di Gigi uomo. Si tratta di un progetto che attraverso l’empatia consente alla comunità di instaurare un rapporto con il suo museo di riferimento e al contempo attiva un processo di ‘umanizzazione’ delle sculture dell’artista massese.

Lo spettacolo vede la direzione scientifica di Cinzia Compalati e la direzione di produzione di Cinzia Bertilorenzi.

Elisabetta Salvatori nasce in Versilia.

​Dopo gli studi artistici scopre il teatro e comincia a raccontare.

Inizia con le favole: ogni storia che racconta è racchiusa in una valigia, come un piccolo teatrino viaggiante.

Poi si avvicina alla narrazione per adulti e in scena rimane solo la sua voce che in alcuni racconti, quelli dedicati alla sua terra, sa intrecciarsi al dialetto versiliese con delicatezza e maestria.

Si occupa di teatro del sacro, teatro civile e storie di passioni riconducibili a personaggi reali pubblici o sconosciuti.

Le vicende che sceglie sono vere, le raccoglie incontrando anime, luoghi e tradizioni con la curiosità di chi sa scoprire episodi rimasti nascosti; ne documenta l’origine con cuore e perizia per poi riportarle alla luce e riconsegnarle al pubblico con la cura e la passione di una restauratrice.

​Il linguaggio è intimo, reale semplice e per questo dirompente, rende vive le sue trame, cattura chi ascolta.

Sentire la sua voce, con tutti i suoi colori, porta lontano, pur restando vicinissimi.

Per info: https://www.elisabettasalvatori.net