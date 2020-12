Cultura



Successo anche online della rassegna culturale dei poeti apuani del San Domenichino

lunedì, 21 dicembre 2020, 22:17

Si è conclusa la kermesse culturale con i Poeti apuani del Sandomenichino. “Le nuove regole dell’emergenza sanitaria - ha detto Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione culturale San Domenichino - ci hanno costretto quest’anno a trasferire il consueto appuntamento natalizio con gli scrittori del nostro territorio sulla rete. Devo dire che l’iniziativa, attraverso i nostri canali Facebook e Istagram, è davvero ben riuscita e di questo voglio ringraziare Francesca Bianchi, che ha coordinato la manifestazione con l’aiuto di Rosaria Bonotti, Monica Gulminelli e Gaia Greco. I miei complimenti, infine, ai poeti e agli scrittori apuani che, in questa kermesse di 4 giornate, ci hanno accompagnato con le loro riflessioni e i loro testi. A loro, che sono la vera anima del Premio Sandomenichino, va un sincero ringraziamento, non solo perché si dedicano alla scrittura, che io ritengo essere una delle più belle passioni dell’umanità, ma anche per il servizio che rendono alla nostra comunità. La scrittura produce pensiero e genera buoni sentimenti. Gli scrittori e i poeti sono preziosi strumenti di progresso della nostra società”.

Soddisfatta anche Francesca Bianchi, che ha coordinato gli incontri: “ Dal mio punto di vista - ha commentato Bianchi - ho potuto notare un grande entusiasmo e una crescente partecipazione che ha portato l’evento a numerosissime visualizzazioni. Ciò permette al Premio di ampliare il suo raggio d’azione, che porterà ad aumentare il numero dei partecipanti alla prossima edizione. Prendersi cura dei poeti, accompagnarli con manifestazioni collaterali, vuol essere un modo per dare un valore aggiunto non solo alla città, bensì alla cultura in genere. Non ci arrendiamo di fronte alle avversità, siamo in un “non luogo”, quello virtuale, che in momenti come quelli che stiamo vivendo, aiuta gli animi, stimola le idee e sprona le persone a non darsi per vinte e a dare il meglio per contribuire alla rinascita della società. Rinascita è stato il tema dell’evento, perché in qualunque modo tutti abbiamo bisogno di rinascere”.

In cantiere ci sono progetti nuovi e l’invito è quello di restare in contatto con la pagina Facebook del Premio Sandomenichino.