Cultura



Svolta nella carriera di Ilary Zin: prima canzone in italiano

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:33

Dopo moltissimi successi in spagnolo e in inglese è arrivato il momento per la cantante ballerina e istruttrice di zumba apuana, Ilary Zin, di cimentarsi anche con il suo primo brano in italiano. L’artista nota con il nome d’arte di Ilary Z, si chiama in realtà Ilaria Sacchetti, e ha alle spalle un passato lungo 19 anni, come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina e trainer.

Nel mondo della muscia ci è antrata con successi come “Baila con migo”, “Waiting for you”, “Love in tango”, “Eres mi vida”, “Libertad e con l’ultimo singolo “Burn with Me” ha raggiunto le 50mila visualizzazioni su YouTube e più di 30mila ascolti su Spotify. Il nuovo video dell’artista punta, come buona parte della sua produzione a valorizzare anche il suo territorio d’origine.

Sebbene il progetto sia ancora top secret, si sa che è stato girato nel castello di Pontebosio, un maniero del 1600 situato a Licciana Nardi, nel cuore della Lunigiana. E’ ormai una mission, per Ilary, quella di sostenere il suo territorio con i suoi progetti: ne sono esempio il videoclip di “Loca”, in prossima uscita, girato in alcuni luoghi della città di Massa o quello di “Buscando En Ti”, girato nel borgo di Bagnone, canzone che ha riscosso moltissimo successo.

“Amo il mio territorio – ha dichiarato l’artista - la Lunigiana, le Apuane e la provincia di Massa-Carrara in generale vanno valorizzate. Abbiamo luoghi magici proprio vicino casa che molti però non conoscono. Dopo aver girato i miei video in varie parti d’Italia ho deciso di concentrarmi sui luoghi a cui sono più affezionata, alla mia terra. Spero che questo possa contribuire a far conoscere questi luoghi magnifici e farli apprezzare anche altrove. Sono emozionata ed impaziente. Questa per me è una svolta artistica, è la prima volta che mi capita di proporre al pubblico una canzone scritta in italiano. Uno stile diverso ma che mi appartiene e che sicuramente piacerà a chi mi segue da anni”.

Vinicia Tesconi