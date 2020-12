Terzo posto di Cristina Maioglio nel concorso Wiki Loves Toscana

Altri articoli in Cultura

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:13

E’ già partita la 62esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino. Il direttivo del premio si è consultato proprio in questi giorni per licenziare un bando nuovo, in linea con le prestigiose novità che stanno caratterizzando queste ultime edizioni

sabato, 5 dicembre 2020, 11:08

Musica, teatro contemporaneo, racconti ma anche laboratori e spettacoli per i più piccoli nella seconda parte del cartellone digitale nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus

sabato, 5 dicembre 2020, 09:10

Domenica 6 dicembre alle ore 17.30, appuntamento sul gruppo "La Poltrona di Sophia 4.0" con Marco Ferri, che parlerà della sua Firenze e il suo legame con la cioccolata, arrivata sulle tavole della potente famiglia dei Medici e dove proprio nel capoluogo toscano, ha trovato una delle capitali italiane della...

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:18

Dall’8 al 23 dicembre il contest fotografico su Instagram con l’hashtag #XMassa2020: “Vogliamo far sentire i concittadini partecipi e vicini”

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:33

Dopo moltissimi successi in spagnolo e in inglese è arrivato il momento per la cantante ballerina e istruttrice di zumba apuana, Ilary Zin, di cimentarsi anche con il suo primo brano in italiano

martedì, 1 dicembre 2020, 17:57

Proprio alla conclusione dell’anno più devastante per il turismo e la ricettività, esce in tutte le librerie “Alla vostra destra potete ammirare” (Maurizio Vetri Editore) scritto a sei mani, da tre guide turistiche abilitate , Nicola Camarda, siciliano di Enna, Cristina Pezzali ed Elena Mevio, entrambe milanesi