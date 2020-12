Cultura



Uscito "Loca", l'ultimo singolo dell'apuana Ilary Z

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:30

In uscita, domani 11 dicembre, il nuovo singolo Loca della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Un nuovo singolo particolare e provocante, ma molto travolgente che ha come obiettivo quello di farci ballare senza freni.



Loca uscirà domani su tutte le piattaforme, mentre su YouTube inizia il count-down per il videoclip: “Tutto ha inizio dal parrucchiere, un luogo in cui si ama rilassarsi, ma che in questo caso diventa teatro di trasgressione e follia. Una magia che farà divertire, piena di colori anche grazie alla partecipazione delle Dragqueen”.

Su ciò che dovrete aspettarvi dal brano, Ilary non ha dubbi: “Con Loca sono uscita dalla mia confortzone. La canzone è energica, divertente e stuzzicante, ma sono sicura che chi mi segue da anni potrà solo che apprezzare comunque questa alternativa. Vi farà ballare, ballare e ancora ballare senza sosta alcuna”.

Per questo progetto Ilary Z ha deciso di puntare sul proprio territorio, coinvolgendo attività della zona e sfruttando molti angoli della città per le riprese.

Hanno partecipato al progetto il salone di Paolo Vignali “Beauty shop” e il ristorante “Pantagruele” di Sergio Muraglia e Nicola Scoppetta, in cui sono state girate alcune scene del videoclip; girate alcune scene anche all’interno del sottopassaggio di Massa, luogo di passaggio in città. Fondamentale è stata la partecipazione delle Dragqueen, tra le quali Valerio Chellini, performer di fama internazionale.

“Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato al progetto: il brand di abbigliamento Gioselin, che mi ha gentilmente fornito alcuni bellissimi capi d’abbigliamento, Ottica Optimoda, i sopracitati Beutyshop e Pantagruele, Massimo Minucci in arte Massimo Pugno di Fuoco della Compagnia Ignes Fatui. Un ringraziamento speciale anche all’amministrazione di Massa, in particolar modo a Marco Amorese”.

Il brano è stato registrato e mixato presso Media Wave Studio di Massa da Mirko Mangano, il mastering è stato curato da Tommy Bianchi presso White Sound Mastering.

Il nuovo singolo di Ilaria Sacchetti uscirà domani, 11 dicembre e sarà presente su Spotify, , YouTube, Amazon, iTunes, Deezer. Non vi resta che ascoltare la canzone, una vera e propria esplosione di energia!

Chi è Ilary Zin: Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l’attività di trainer da oltre 19 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come “Baila conmigo”, “Waiting for you”, “Love in tango”, “Eres mi vida”. Il suo ultimo singolo “Burn with Me” ha raggiunto più di 50Mila visualizzazioni su YouTube in poco tempo.

Lo staf di Ilary Zin:

Lyrics by Ilary-Z

Sound Design, Recording, Mixing, Mastering by Leonardo Rosi - Massa, Italy

Layout by Ilary-Z

Vocal Coach Silvia Pellegri

Videoclip Story and Screenplay by Barducci Davide e Lucia Furia SBM Studio & Ilary-Z Screenplay development, video shooting/Editing and final realization by SBM Studio

Director of Photography Laura Grossi

Make up by Virginia Giannarelli e lo special guest make up Fabrizio Bertoneri

Hairstyle by Mides Cristina Gori

Dresses Designer by Nadia La Saia

Attrezzatura ottica Altra Ottica Massa