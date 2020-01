Cultura



Barbara Bert a Sanremo per promuovere il suo primo Album "Profili di Donna"

martedì, 28 gennaio 2020, 14:40

La nota cantante carrarina Barbara Bert dal 4 Febbraio sarà a Sanremo per promuovere il primo album "Profili di Donna", prodotto interamente da Marco Della Bona (in arte Mr. Jericho). Sono già programma molte interviste con radio e Tv nazionali proprio nella settimana del Festival della Canzone Italiana. Da due mesi in radio, negli store digitali e nelle principali classifiche indipendenti "Pinealove", quinto successo targato DDA Records (dopo Un fiore tra la neve, Souvenir, Come i mari degli atlanti e Mon Amour), questa volta cantato in coppia con Mandi Mandi (autore del brano). Dopo il tour di questa Estate, con grandi nomi della musica italiana e numerose uscite su riviste nazionali, ancora tante novità e un nuovo progetto in ballo per il 2020 per l'artista toscana.

Quest'ultimo videoclip nasce proprio da un'idea di Marco Milano, la regia porta il nome del giovane talentoso Matteo Palmerini e le scene vantano la collaborazione dell'autore e codirettore artistico (assieme a Marco Della Bona) Pierpaolo Poggi; per lo styling ha collaborato Laura Grossi, per il trucco Fabrizio Bertoneri e Sabrina Rola.

