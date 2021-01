Cultura



"Emergenze dantesche" di Marco Ferri sulla Poltrona di Sophia 4.0

sabato, 16 gennaio 2021, 09:25

Dopo la pausa natalizia, riprendono gli appuntamenti culturali della Poltrona di Sophia 4.0, che al momento, svolge la sua attività online, sul gruppo Facebook.



In occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, protagonista di molti eventi per il 2021, Marco Ferri, giornalista, ricercatore e profondo conoscitore della storia fiorentina, presenta il "suo" Dante in "Emergenze dantesche" :l'appuntamento è per domenica 17 gennaio ore 17.30 in diretta Facebook sul gruppo della Poltrona.



La presentazione, introdotta da Donatella Beneventi, sarà un viaggio nella Firenze del XIV secolo, a caccia dei luoghi in cui Dante ha vissuto e Marco, esperto Virgilio, guiderà alla scoperta del sommo poeta in una veste del tutto inedita.



Di seguito il link del gruppo



https://www.facebook.com/groups/1258183201218106/?ref=share