Cultura



Francesco Spampinato e Giovanotti Mondani Meccanici protagonisti online

martedì, 5 gennaio 2021, 13:36

Francesco Spampinato e Giovanotti Mondani Meccanici sono i protagonisti del primo appuntamento del ciclo di incontri dal titolo "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo", in programma venerdì 8 gennaio, alle ore 18.00 e visibile on line sulla pagina Facebook del mudaC museo delle arti di Carrara.

Francesco Spampinato è uno storico dell’arte contemporanea e della cultura visuale, ricercatore presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

Fondati a Firenze nel 1984 da Antonio Glessi e Andrea Zingoni, i Giovanotti Mondani Meccanici sono il gruppo storico della video e computer art italiana che da sempre ha scelto un uso caldo, passionale, non algido, delle nuove tecnologie.

La formula del format prevede che il critico, nelle vesti di autore di saggi sui fenomeni linguistici contemporanei più attuali, affronti con l’artista e con la Direttrice del mudaC | museo delle arti Carrara Laura Barreca un tema legato all’evoluzione delle arti contemporanee degli ultimi quarant’anni.

Pionieri di un utilizzo espressivo del personal computer, proprio quando questo irresistibile strumento del futuro entrava nelle nostre case, ovvero nei primi anni Ottanta, la produzione multimediale dei Giovanotti Mondani Meccanici ha rappresentato la quintessenza della cultura postmoderna italiana, un modello di contaminazione di media, linguaggi, generi e contesti che ha preso la forma di fumetti, installazioni video, performance, produzioni discografiche, teatrali e televisive. L’incontro è realizzato alla luce del corrente processo di riconsiderazione storico-artistica messo in atto da Francesco Spampinato, ricercatore dell’Università di Bologna, della produzione del gruppo attivo a Firenze dal 1983 al 1999, un processo che culmina con la pubblicazione imminente di un libro, edito da NERO, che raccoglie i “computer comics” dei GMM pubblicati tra 1984-1987 su Frigidaire, e la ristampa su vinile e cassetta, per Mannequin Records, della colonna sonora del loro primo video. Durante la conversazione, verranno discussi: l’influenza del contesto storico-culturale di Firenze, fucina di esperienze artistiche d’avanguardia già negli anni Sessanta e Settanta; la cultura visuale e la transmedialità tipiche dell’epoca postmoderna; le scelte e le dinamiche relative alla pratica collettiva; il ruolo del personal computer da loro utilizzato come medium e sul piano dei contenuti. Il ruolo pionieristico dei GMM nella storia delle relazioni tra arti visive e tecnologia consiste in un approccio “dal basso” agli strumenti digitali che diverrà abitudinario per gli artisti delle generazioni successive.

Gli incontri sono visibili in streaming sulla pagina facebook del mudaC il link per accedervi è https://www.facebook.com/Museo-delle-arti-Carrara-MudaC-112793363757657/

Il progetto è promosso dal Comune di Carrara e curato dalla Direttrice del mudaC Laura Barreca, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara.