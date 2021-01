Cultura



Le emozioni di Eleonora Laquidara diventano un libro a favore della ricerca sul tumore femminile

sabato, 16 gennaio 2021, 09:11

di donatella beneventi

Poesie, brevi racconti, quadri, immagini di emozioni raccolte in una pagina Facebook, "Gocce di emozioni", appunto, quelle che Eleonora Laquidara ha provato ed espresso nel corso di qualche anno, da quando, nel 2017, l'amata nonna materna si ammala gravemente.



Scrivere e dipingere diventano per lei una terapia per curare il suo dolore, che si dispiega in desiderio di regalare gioia agli altri, descrivendo quello che vede e sente durante le sue lunghe passeggiate a contatto con la natura, cercando di cogliere la bellezza anche in un contesto personale difficile.



La pagina ha un discreto numero di followers ed Eleonora la cura costantemente,con una fase di interruzione poiché , purtroppo inizia a sentirsi male e nel 2019 arriva la sentenza, tumore al seno.



Durante il lockdown, Eleonora riprende la pagina e pensa di tramutare le pagine virtuali in un libro, i cui proventi di vendita servono per la ricerca farmacologica per i tumori femminili.

"Gocce di emozioni" vuole essere un messaggio di speranza e di positività per tutti e in particolare per le donne che sempre più numerose combattono contro la malattia.



Di seguito il link della pagina



https://www.facebook.com/Gocce-di-emozioni-223982488106362/