Open day alle scuole dell'infanzia "Giampaoli" e "Lunense"

sabato, 16 gennaio 2021, 15:52

E' arrivato il momento di iscrivere i bambini a scuola e, visto il particolare periodo, le insegnanti dei plessi "Giampaoli" e "Lunense" sono pronti ad accompagnare tutti in una visita virtuale delle proprie scuole dove accoglieranno a settembre i bambini, per i quali sta per iniziare una nuova meravigliosa avventura.



"Saranno sicuramente molte le domande che vi starete facendo in questi giorni... A queste - commentano le insegnanti -, saremo pronte a rispondere e per ogni chiarimento siamo disponibili a fornirvi qualsiasi tipo di informazione e a soddisfare le vostre curiosità in un incontro on-line. In data 18 gennaio 2021 alle ore 16:30, infatti, sarà possibile conoscere l’offerta formativa delle nostre scuole, i progetti comuni come Lingua Straniera e Coding, i docenti e la nostra programmazione. Sarà possibile partecipare, inoltre, agli open days dedicato ai singoli plessi: il 20 gennaio alle ore 17:00 si apriranno le porte virtuali della scuola dell’infanzia “Giampaoli”, mentre il 21 gennaio sarà il turno della scuola dell’infanzia “Lunense! I link per accedere alle riunioni su piattaforma Meet, sono disponibili sul sito www.comprensivotaliercio.edu.it/home/iscrizioni".



LUNENSE



Le insegnanti della scuola dell'Infanzia Lunense si propongono di accompagnare il bambino in un percorso di crescita con la cura del suo sviluppo armonico, coinvolgendo l'aspetto psicologico, cognitivo, emotivo e motorio attraverso diverse tipologie di attività come: • Progetto di acquaticità “A spasso con colorino” in collaborazione con la Piscina Comunale di Carrara • “Sulle ali della fantasia”- in collaborazione con la Biblioteca Civica di Carrara e l'intervento dei volontari lettori di “Nati per leggere”, incontri di letture e drammatizzazioni nel plesso scolastico o con la creazione di eventi serali in biblioteca con “Pizza e storie” (attualmente gli incontri si stanno svolgendo on-line) • “Friends for english” grazie alla collaborazione delle insegnanti del liceo linguistico di conversazione madrelingua inglese e i ragazzi frequentanti il liceo • “Musicainsieme” attività canore e formazione di cori in continuità con le classi della primaria supportati dall'orchestra dei ragazzi della secondaria di primo grado, con concerto finale insieme • “La musica cresce con i piccoli”-proposta di apprendimento delle prime basi propedeutiche alla scoperta del suono e degli strumenti che lo producono. • “Facciamo coding con cubetto”-attività di giochi per lo sviluppo dell'attenzione e concentrazione, motivazione e sviluppo del pensiero creativo con utilizzo di strumenti tecnologici, piccoli robot, pannelli luminosi interattivi.



GIAMPAOLI



A partire dall’anno scolastico 2019/2020, la scuola dell’infanzia “Giampaoli” partecipa al “Progetto 0-6” con l’asilo nido Girotondo di via Marco Polo, purtroppo a causa dell’emergenza covid19 l’attività per quest’anno è stata temporaneamente interrotta. Il progetto, svoto in collaborazione con il Comune di Carrara, mira ad integrare i servizi educativi per l'infanzia (zero/tre anni) e le scuole dell'infanzia (tre/sei) in un unico percorso educativo al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie. Le attività didattiche si svolgono in gruppi di età eterogenea, condividendo la stessa programmazione didattica che nasce dalla collaborazione tra le insegnanti dell’infanzia e le educatrici del Nido, in un’ottica di continuità verticale con tutti i gradi del nostro Istituto, per la costruzione di un curricolo formativo da zero a 13 anni. La scuola dell’infanzia Giampaoli è aperta a ciò che offre il nostro territorio, per questo organizza frequenti uscite didattiche e visite di istruzione. Negli anni ha collaborato con l’I.T.I.S. Galileo Galilei di Avenza nei progetti: “Il piccolo elettronico” “Il piccolo chimico” e “Galileindustry 4.0”: i bambini hanno avuto modo di entrare in contatto con una realtà locale ben radicata sul territorio, imparando concetti importanti come la sostenibilità ambientale, l’uso delle risorse e il rispetto dell’ambiente.