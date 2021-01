Cultura



Premio Sandomenichino al via

giovedì, 14 gennaio 2021, 22:05

Al via il festival internazionale di letteratura Sandomenichino. Ne parliamo con il presidente dell’associazione culturale San Domenichino, avvocato Giacomo Bugliani.

Cosa si aspetta da questa edizione?

Mi aspetto molto da un'edizione che vanta nuove prestigiose e significative collaborazioni. Sono convinto che il sodalizio che abbiamo realizzato con due importanti fondazioni che hanno sede nella nostra Regione contribuirà a rendere ancor più riconoscibile il nostro premio nel panorama internazionale. La Fondazione nazionale Carlo Collodi ci aprirà alla nuova esperienza della letteratura per ragazzi e la Fondazione Bartolozzi darà alla cerimonia di premiazione una veste del tutto nuova, con una scenografia che sicuramente lascerà il segno.

Ci sono già risposte e adesioni?

Il bando di concorso ha iniziato a circolare poco prima delle festività natalizie e già registriamo un buon numero di partecipazioni. Sono molti gli scrittori e le case editrici che si sono già dichiarati interessati a partecipare. Ci aspettiamo adesioni addirittura superiori alle oltre 500 dell'ultima edizione.

Come si presenta quest'anno il Festival? Ci sono novità importanti?

Quest'anno, oltre alle tradizionali sezioni (molto partecipate) dedicate alla poesia e alla narrativa edita e inedita, abbiamo quelle dedicate all'opera teatrale e alla letteratura per ragazzi. La formula della premiazione dei vincitori sarà sempre quella di un palcoscenico allestito sulla riva del nostro mare alla presenza di illustri esponenti della cultura di fama nazionale. A seguire una cena conviviale in spiaggia che sarà, come lo scorso anno, senza dubbio un momento di piacevole confronto letterario.

Secondo lei il lockdown che stiamo vivendo influisce sugli scrittori? C'è maggiore attenzione verso la scrittura come veicolo di espressione?

Credo che questo protratto periodo di isolamento abbia influito positivamente sulla produzione letteraria. Tra le molte difficoltà, lo vedo come un periodo propizio per molti per dedicarsi alla riflessione e alla scrittura, come ha già dimostrato l'elevato numero di partecipanti della scorsa edizione.

Il Sandomenichino compie 62 anni: qual è il segreto di tanta longevità?

Effettivamente sono pochissimi i premi in Italia che possono vantare una tradizione lunga come il Sandomenichino. Addirittura, nell'ambito della poesia, il Sandomenichino è stato riconosciuto come il premio più longevo d'Italia. Sicuramente il merito di ciò va ai tanti volontari che hanno sostenuto nel tempo questa manifestazione. Io ne sono il presidente da 7 anni, ma, prima di me, il premio ha avuto come presidente per 31 anni il mio nonno paterno Giovanni e per altri 17 il prof. Franco Pedrinzani. Credo poi che un ulteriore motivo di successo sia il grande spazio che da sempre il Sandomenichino dà agli autori e alla letteratura. Chi partecipa al Sandomenichino sa che al centro di tutta la manifestazione trova sempre la valorizzazione della letteratura. Anche quest'anno le opere vincitrici saranno declamate da Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore”.

Angela Maria Fruzzetti