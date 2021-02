Cultura



A Carrara “Il Museo va a scuola”

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:12

di beatrice damonte

Presentata in conferenza stampa la nuova iniziativa “il Museo va a Scuola” realizzata dal comune di Carrara e Nausicaa per gli studenti dai 6 ai 19 anni: l'esperienza della visita al polo museale cittadino diventa digitale.

Il progetto "Il museo va a scuola” permette agli istituti di prenotare, attraverso il sito web, l’esperienza virtuale nei siti del polo museale cittadino costituito da Carmi, mudaC e Museo del Marmo, composta da un piccolo video introduttivo, seguito da una conferenza con un operatore museale che amplierà la lezione portando gli studenti all’interno del museo tramite un virtual-tour.

“Il progetto è stato indubbiamente stimolato dl momento di emergenza pandemica che stiamo vivendo – afferma l’assessore alla cultura Federica Forti- ma sarà utile anche nel momento in cui si tornerà alla normalità, perché darà la possibilità alle scuole di valutare l’offerta che i nostri musei possono fornire in termini didattici, fare lezioni utilizzando la piattaforma della start-up in maniera propedeutica, preparando la visita al museo.”

L’offerta è stata differenziata in due percorsi diversi, indirizzati a due fasce d’età, il primo è un “percorso student” dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 19 anni, con video espositivi in stile documentaristico, il secondo è il “percorso junior”, per gli studenti dai 6 ai 10 anni, dove il documentario viene sostituito da un cartone animato, che racconta delle avventure che gli operatori museali vivono in ciascuno dei tre musei.

“Ogni percorso – spiega Giuseppe D’aleo responsabile della comunicazione di Nausicaa S.p.a- in base alle disponibilità orarie dell’istituto e della classe, verrà customizzato. Per ogni museo ci sono 8 lezioni tematiche di un’ora, perciò si potrà incentrare il percorso su un tema specifico, su richiesta dell’insegnante”.

“Grazie alle tante professionalità di cui dispone –dichiara il presidente di Nausicaa S.p.a. Luca Cimino- la nostra azienda è riuscita a farsi trovare pronta e a rispondere positivamente alla richiesta dell’amministrazione di trasformare questo progetto in realtà, ringrazio per questo i nostri dipendenti che rispondono sempre con grande entusiasmo ai nuovi stimoli”.

E’ prevista anche l’elaborazione, produzione e realizzazione di laboratori didattici fruibili attraverso il portale. Sul sito www.nausicaacarrara.it è già visibile un’anteprima del progetto e dall’11 febbraio sempre attraverso il portale le scuole potranno aderire e “prenotare” le visite guidate online, operative a partire al 15 febbraio.

I contenuti delle lezioni on line per il Museo del Marmo riguarderanno Domenico Zaccagna, Carrara e le Alpi Apuane, Luni colonia romana, Il marmo, il travertino e il granito, Il trasporto Del marmo, La sala design e Felice Vatteroni.



Per il Carmi: Villa Fabbricotti, le Sculture ambientali, Michelangelo pittore, scultore e architetto, Michelangelo e Carrara, Il David, Michelangelo e la contemporaneità, Michelangelo al cinema "Il Peccato" e "Michelangelo-Infinito".



Infine per il mudaC: le Biennali storiche, le Biennali degli anni 2000, Disegnare il marmo, Jannis Kounellis al mudaC, Ah Galla di Fabio Viale, Il museo del futuro il progetto del direttore Laura Barreca, "Il Capo” di Yuri Ancarani una nuova opera al museo.