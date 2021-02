Cultura



Barbara Bert presenta il nuovo singolo "Cuori di ossigeno"

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:37

Nuovo progetto discografico per la cantante carrarina Barbara Bert, che presenta il nuovo singolo “Cuori di ossigeno” di Bungaro, brano che descrive l’immensa desolazione che nel mondo odierno vive nel cuore di ognuno di noi. Il video è stato scritto da Pierpaolo Poggi, realizzato da Cheese Tape Studio per la regia di Matteo Palmerini.

Barbara: - Una società senza scrupoli in cui l’unico fine è vivere nel lusso e privilegi emarginando chi è meno fortunato e chi ha scelto una vita semplice. Cuori di ossigeno racconta che nonostante tutto questo esiste ancora la speranza per un futuro migliore-

Da segnalare che il precedente videoclip "Profilo di donna", uscito ad Ottobre 2020, ha superato le 300mila visualizzazioni su youtube, confermando il successo della cantante toscana brano contenuto all’interno del primo album da solista “Profili di Donna” su etichetta DDA Records, prodotto anch’esso interamente da Marco Della Bona (in arte Jericho). L’artista si avvale della collaborazione di alcuni grandi autori della musica italiana tra cui “Bungaro, A. Zeppieri, G. Germanelli, F. Mignogna. L’album uscirà il 10 dicembre nel doppio formato in Cd fisico e digitale. Tra gli ultimi brani (dopo Souvenir, Mon amour, Un fiore tra la neve e Come i mari degli atlanti) ricordiamo anche “Pinealove”, dove ha duettato con l’attore Mandi Mandi, scalando le classifiche indipendenti Airplay. All’attivo anche bellissimo tour estivo, dove Barbara ha aperto i concerti ad alcuni grandi nomi della musica italiana e fatto varie ospitate.

Biografia

Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, è nata a Carrara (MS), città conosciuta in tutto il mondo per il marmo bianco. Da piccola si è esibita in alcuni eventi canori locali. Per anni ha preso lezioni di canto, per sviluppare le caratteristiche della propria voce, definita dagli addetti ai lavori “potente e delicata”.

Ha partecipato a concorsi nazionali, tra cui Il Festival degli Sconosciuti di Ariccia (ricevendo un particolare apprezzamento da Teddy Reno), al Premio Mia Martini di Bagnara Calabra, al Video Festival Live a Cattolica e al Festival di San Valentino a Terni, ottenendo significativi risultati.

Ha lavorato in molti locali della Versilia, dividendosi tra Piano Bar e Orchestre del circuito di Radio Zeta. Per alcuni anni è stata la voce femminile di alcune tra le più importanti orchestre di liscio. Ha in seguito abbandonato quel settore, perché maggiormente interessata alla musica leggera di interpretazione. Ha cantato per alcune stagioni alla Bussola di Focette, alla Capannina di Franceschi e al Caffè Concerto Paszkowski di Firenze. Contattata dal manager dei Milk and Coffee (complesso romano che ebbe grande successo negli anni ottanta) è stata inserita come moretta del gruppo, affiancando gli storici componenti Giancarlo Nisi e Florence Cavaliere. Con loro ha lavorato in Italia e in Europa a partire dal 2014. L’ultimo cd pubblicato è stato “40 years of Milk and Coffee, che ha ottenuto successi di vendita soprattutto in Germania e in Francia. Hanno partecipato a Capoverde terra d’amore n.6, con la canzone “O’narinà.

Barbara Ha iniziato nel 2018 la carriera da solista, con l’uscita del primo singolo, dal titolo “Souvenir”. La canzone reca la firma di Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna, prodotto ed arrangiato dal musicista Marco Della Bona in arte Mr. Jericho della DDA Records. Ha presentato il brano a “Sanremo Sol”, ed a seguito della diffusione nelle radio italiane ha conquistato il primo posto nelle classifiche emergenti airplay. A dicembre ha presentato il suo secondo singolo firmato dagli stessi autori, dal titolo “Mon amour” bissando il successo del precedente. Nel Marzo del 2019 ha esordito a livello internazionale per un progetto Israeliano con il brano “Un fiore tra la neve” firmato dal paroliere Alberto Zeppieri e dal compositore Shai Ravizada. A maggio del 2019 è balzata ai primi posti delle classifiche indipendenti nazionali con il singolo “Come i mari degli atlanti” e pubblicizzato anche da numerose riviste nazionali tra cui “Sorrisi e Canzoni Tvcui ha fatto seguito un minitour live nelle principali piazze italiane partecipando come ospite

a ben 2 eventi del “Radio Stop Festival” assieme a grandi nomi della musica italiana (“THE KOLORS, ANNA TATANGELO, MIETTA, ALEXIA, SERGIO SILVESTRI ecc.), facendo tappa anche al “Festival Estivo”, premiata come migliore artista internazionale indipendente dell’anno”. A Settembre dello stesso anno si è esibita in Israele per una serie di concerti dal vivo.

http://www.barbarabert.com/

https://www.facebook.com/barbara.bertoloni.9

https://www.youtube.com/channel/UCiBPUbizS0mh2DzrTy7sTVA

Video Barbara Bert presenta il nuovo singolo "Cuori di ossigeno"