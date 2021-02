"Gli eroi di Mussolini" di Aldo Grandi da domani in libreria e in tutti i maggiori store on line

Altri articoli in Cultura

sabato, 20 febbraio 2021, 19:16

L'iniziativa di promozione e valorizzazione del turismo lento dedicata all'aruspice etrusco citato da Dante Alighieri. Partecipano Fondazione CrC, Cai di Carrara, Comune di Carrara, Camera di Commercio, Panathlon e Anffas

sabato, 20 febbraio 2021, 11:49

All’ombra delle Apuane, la passione e l’arte si spiegano non solo con la scultura, ma anche in musica e Renzo Cantarelli è uno dei figli di questa città, cantautore, cresciuto con la musica in famiglia, il padre suona il clarinetto e il violino e il fratello è contrabbassista, apprezzato non...

lunedì, 15 febbraio 2021, 23:26

Un articolo a firma di Alberto Busacca a pagina 18 del quotidiano di Vittorio Feltri per presentare il libro Gli eroi di Mussolini - Niccolò Giani e la scuola di mistica fascista in uscita nelle librerie il 23 febbraio per i caratteri di Diarkos edizioni

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:37

Nuovo progetto discografico per la cantante carrarina Barbara Bert, che presenta il nuovo singolo “Cuori di ossigeno” di Bungaro, brano che descrive l’immensa desolazione che nel mondo odierno vive nel cuore di ognuno di noi. Il video è stato scritto da Pierpaolo Poggi, realizzato da Cheese Tape Studio per la...

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:29

Per favorire la promozione della lettura tra i detenuti, il comune di Massa, la biblioteca civica S. Giampaoli e la Casa di reclusione di Massa hanno sottoscritto un’apposita convenzione della durata di 3 anni rinnovabile con cadenza sempre triennale

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:26

Un mito del secolo scorso, che travalica tempi e generazioni. Rivive adesso in un carboncino di Laura Lorenzini la leggenda del Licantropo delle Apuane