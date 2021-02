Il museo civico del marmo di Carrara riapre ai visitatori da martedì 2 febbraio

Altri articoli in Cultura

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:15

La rassegna Il teatro a casa: restiamo in contatto prosegue con una nuova serie di appuntamenti in streaming fino al 19 marzo

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:57

Gli incontri in streaming del ciclo "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo" proseguono venerdì 5 febbraio: la Direttrice del mudaC | museo delle arti Carrara Laura Barreca incontra Elena Giulia Rossi e Marco Cadioli

sabato, 30 gennaio 2021, 13:54

Nato e cresciuto a La Spezia, Armando Bellotti a vent’anni fa la sua valigia e si trasferisce a Rimini: qui, la sua passione, il pugilato, diventa anche la sua professione. Aveva dodici anni quando iniziò ad allenarsi, ora ne ha 48 e non ha mai smesso

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:37

Quando un museo riapre è sempre una festa e questa volta la festa è doppia: la Toscana regione in zona gialla, sulla base dell’ultimo DPCM, ha la possibilità di riaprire le porte degli istituti culturali nei giorni feriali.

lunedì, 25 gennaio 2021, 18:44

Christian Caliandro, storico dell'arte contemporanea, studioso di storia culturale ed esperto di politiche culturali, e Laura Cionci, artista e performer, sono i protagonisti dell’appuntamento in programma venerdì 29 gennaio

giovedì, 21 gennaio 2021, 10:48

Nonostante il periodo incerto, il Liceo classico Repetti di Carrara non cede alle difficoltà, ma si rimbocca le maniche per organizzare la Notte Nazionale del Liceo Classico, che viene posticipata al 28 maggio per garantire attività culturali e ludiche di qualità e in pieno rispetto dei protocolli anti-covid