Il teatro a casa, restiamo in contatto: nuovi appuntamenti fino al 19 marzo

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:15

La rassegna Il teatro a casa: restiamo in contatto prosegue con una nuova serie di appuntamenti in streaming fino al 19 marzo.

Teatro contemporaneo, laboratori, spettacoli per le famiglie e i più piccoli nel cartellone digitale nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Una rassegna inaugurata lo scorso autunno per mantenere vivo il dialogo tra teatro e spettatori, nonostante le limitazioni legate alle norme anti contagio.

Si rinnova così la magia della platea direttamente a casa con gli spettacoli da seguire in streamingsulla pagina Facebook del Teatro dei Servi e attraverso la piattaforma Zoom.

“Purtroppo – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Massa, Nadia Marnica - il Dpcm non ci consente ancora di riaprire il teatro con la presenza di spettatori in sala, ma per noi la cultura non si è mai fermata e siamo lieti di presentare un altro cartellone che, per la prima volta, comprende addirittura una serie. È stata una sfida dover reinventare la rassegna teatrale “a casa”, ma abbiamo continuato a dare agli amanti del teatro, e più in generale a tutta la cittadinanza, una serie di spettacoli teatrali e musicali digitali ottenendo un grande riscontro. E non dimentichiamo neppure chi vive di teatro: attori, musicisti, tecnici, oltre alle tantissime persone che lavorano dietro le quinte. Anche se a distanza, abbiamo cercato di non far sentire solo il nostro pubblico con la speranza di poter tornare presto ad assistere agli spettacoli dal vivo”.





“Il cartellone che proponiamo con l’Amministrazione comunale – osserva il direttore di Fondazione Toscana Spettacolo, Patrizia Coletta – si rinnova con una serie di appuntamenti in streaming fino al prossimo19 marzo.

Si tratta di un progetto nel quale crediamo particolarmente, che abbiamo sviluppato e portato avanti a partire dallo scorso autunno per mantenere aperto il dialogo con i tanti spettatori di Massa. L’obiettivo che condividiamo con l’Amministrazione è quello di garantire un accesso diffuso all’offerta culturale, nonostante le limitazioni che non consentono di assistere agli spettacoli in presenza”.

La rassegna si apre con la serie teatrale I-stanze, a cura di Officine Tok. Cinque le puntate in diretta streaming sulla pagina Facebook del Teatro dei Servi in programma il 5, 12, 19 e 26 febbraio e 12 marzo (ore 21:00). La serie I-stanze è stata realizzata con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana - progetto Così remoti, così vicini - Nuove idee per un teatro a distanza.

Sabato 13 febbraio (ore 18) il laboratorio interattivo su Zoom dedicato ai più piccoli, Le maschere di carnevale di Gams.

Sabato 20 febbraio (ore 18) in diretta streaming sulla piattaforma Zoom ancora un appuntamento dedicato al pubblico delle famiglie: Il gatto con gli stivali, un racconto per il digitale, immaginato e creato da Marco Ferro, a cura di Campsirago Residenza.

Venerdì 19 marzo, in diretta streaming su Zoom (ore 21:30 e ore 23:00) dal romanzo La vita accanto di Maria Pia Veladiano, Rebecca, a cura di Officine papage.

Gli eventi sono gratuiti. La prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è obbligatoria all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.itper i seguenti spettacoli:

Le maschere di carnevale di Gams;

Il gatto con gli stivali;

Rebecca.

Massa, 1° febbraio 2021

PROGRAMMA FEBBRAIO-MARZO 2021

I-STANZE

una serie teatrale in streaming

Prima puntata: venerdì 5 febbraio ore 21

Seconda puntata: venerdì 12 febbraio ore 21

Terza puntata: venerdì 19 febbraio ore 21

Quartapuntata: venerdì 26 febbraio ore 21

Quinta puntata: venerdì 12 marzo ore 21

ideata da Ines Cattabriga,

con Riccardo Monopoli, Marco Natalucci, Andrea Nicolini e Simone Ricciardi, Elisabetta Dini

diretta streaming Pagina Facebook del Teatro dei Servi

a cura di Officine Tok

realizzata con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana - progetto Così remoti, così vicini - Nuove idee per un teatro a distanza.

Una giovane donna, Miriam Donati, cerca il padre mai conosciuto, dopo che la madre muore causa Covid- 19 nell’aprile 2020. Lo cerca non solo perché vuole rispettare le ultime volontà della madre, ma anche per conoscere la persona che l’ha rifiutata da sempre.

I potenziali padri hanno in comune tre caratteristiche. Il nome: Davide; la professione: architetto; il fatto che abbiamo incontrato la madre ad una convention di arte e design che si è tenuta a Bologna nel 1990.

Ogni puntata dura circa 30 minuti e prevede una sigla iniziale che racconta il prologo della storia, in modo che lo spettatore si possa inserire in qualunque momento della programmazione. Al 25esimo minuto di ogni confronto l’episodio si sospende e gli spettatori da casa hanno l’opportunità di proporre le domande che secondo loro la protagonista dovrebbe fare al padre potenziale per aiutarla nell’indagine.

venerdì 19 marzo, ore 21:30 e ore 23:00

REBECCA

da La Vita Accanto romanzo di Maria Pia Veladiano

drammaturgia Marco Pasquinucci

con Marco Pasquinucci e Dario Furini, Emanuele Niego, Matteo Budassi

a cura di Officine Papage

diretta streaming piattaforma Zoom

Rebecca parla calma e, anche se siamo al buio, hai la sensazione che ti guardi negli occhi. Rebecca sorride, sceglie le parole giuste. Rebecca non ha timori: racconta la sua storia, con pazienza, con cura, con grazia. A volte Rebecca è poesia. Rebecca è una donna brutta, proprio brutta.

Non è storpia, per cui non fa nemmeno pietà. Ha tutti i pezzi al loro posto, però appena più in là, o più corti, o più lunghi, o più grandi di quello che ci si aspetta. L'elenco non ha senso, non rende. E poi sente gli odori, tutti gli odori, come gli animali. Una bambina, una donna poi; una storia, un segreto di famiglia inconfessabile. Lo spettacolo nasce da una riduzione drammaturgica del romanzo La vita accanto di Maria Pia Veladiano (Premio Calvino 2010, finalista al premio Strega 2011).

Protagonista dello spettacolo è la storia, narrata in prima persona, in bilico tra un appassionante giallo e lucida, tagliente poesia. Nella versione on line il riferimento principale è l'immagine di una stanza. Una stanza dove il pubblico è invitato a entrare e a partecipare alla narrazione nel buio, quel buio “buono” (come la protagonista stessa lo definisce), che permette a Rebecca di proteggersi dal giudizio e raccontarsi in una confessione delicata, voluta e necessaria.

Lo spettacolo si sviluppa sulla piattaforma digitale Zoom. Connettendosi da computer, tablet o smartphone e utilizzando l’auricolare.L'invito è quello di partecipare alla performance in una stanza buia della propria casa o in un luogo “significativo” per lo spettatore.

PER I PICCOLI E LE FAMIGLIE

sabato 13 febbraio, ore 18

LE MASCHERE DI CARNEVALE DI GAMS

laboratorio interattivo su zoom

a cura di Gams

sabato 20 febbraio, ore 18

IL GATTO CON GLI STIVALI

Un racconto per il digitale

Immaginato e creato da Marco Ferro

Realizzato da Marco Ferro, Stefano Pirovano, Valeria Sacco, Giulietta De Bernardi, Soledad Nicolazzi, Anna Fascendini

Sonorizzazione a cura di Diego Dioguardi

Con Marco Ferro, Stefano Pirovano, Giulietta De Bernardi, Soledad Nicolazzi

Produzione Campsirago Residenza

diretta streaming piattaforma Zoom

