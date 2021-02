Cultura



Le “Cittadine di carta” di Natalia Caprili, in arte Nai: “Il ‘qui e ora’ della pandemia mi ha fatto riscoprire la scrittura“

mercoledì, 10 febbraio 2021, 11:10

di donatella beneventi

Un’artista dalla mentalità scientifica: così si potrebbe descrivere Natalia Caprili, in arte Nai, anche se è ancora riduttivo, perché lei è tante cose e incontrarla per una intervista non è banale, per cui più che una serie di domande e risposte, è stato un dialogo che ha spaziato ed è andato lontano, ha fatto il giro di Piazza Alberica a Carrara, è passata per il murale che ha donato in via san Piero e poi si è tuffato nel mondo culturale di Parigi, la città dove, come dice lei “ho affinato la mia personalità a livello intellettuale e professionale “.

La conversazione è incentrata sul suo libro “Cittadine di carta” , edito da Europa Edizioni: un saggio storico – filosofico illustrato, in cui l’arte di Nai, l’illustrazione soprattutto, aiuta a spiegare la tematica del libro, un viaggio negli anni della rivoluzione francese , della nascita del concetto di cittadinanza e della condizione femminile: “ Il libro nasce nel periodo della pandemia- dice- la costrizione in casa, mi ha portato a mettere mano, finalmente, ai documenti raccolti a Parigi per la stesura del mio “Mémoire in Histoire et théories des civilisations”, traducendo dal francese in italiano: era da tempo che volevo tirare fuori dalla libreria i documenti dall’Archivio della polizia di Parigi questo lungo lavoro e dato che la pittura e la musica sono le mie forme di comunicazione principi, le ho naturalmente associate alla scrittura che ho riscoperto nel lockdown. Il nome “ cittadine di carta “ mi è stato suggerito da una trasmissione radiofonica che Radio tre ha dedicato all’archivio dei diari di Pieve Santo Stefano ed ecco che la mia mente ha fatto riaffiorare immediatamente le cittadine di carta della rivoluzione francese, cioè quelle donne che scrivendo, volevano esercitare quella libertà di cui erano private, come lo siamo tutti oggi, con quello che stiamo vivendo. Il libro è divenuto così un’occasione per riflettere sul concetto e l’esercizio della cittadinanza “.

Al centro degli interessi e degli studi di Natalia, la condizione femminile e la sua formazione inizia con una laurea in filosofia a Pisa, con una tesi di filosofia politica sul ruolo delle donne nei caffè durante la Rivoluzione : grazie ad una borsa di studio, parte per Parigi, dove ,oltre a D.E.A. presso Paris VIII, riscopre se stessa anche come artist) e si mette alla prova nella disciplina dell’arte pittorica e per mantenersi nella capitale, inizia a dipingere le vetrine dei negozi nel periodo natalizio e a posare come modella per gli artisti. Tutto in lei, ne sa di Parigi: non solo l’aspetto, il look, elegantemente eccentrico, ma il suo modo di pensare, di interpretare la vita e la realtà : “ In Francia è molto forte il concetto di cittadinanza, molto più che il concetto di stato: i francesi praticano la cittadinanza attiva che si sono conquistati e che difendono ad ogni costo. La discussione nei cafés è ancora oggi molto forte e sono valori portati dai fatti del 1789, che per me rappresentano la svolta nella storia e della storia femminile in particolare – spiega- quando le donne, quelle poche che comunque se lo potevano permettere, escono dall’anonimato e trovano nella scrittura su carta la forma di rivendicazione sociale, in un mondo retto dagli uomini, come accade sempre nella sfera pubblica, ma che stava profondamente cambiando e il cambiamento era un grande stimolo per riformare la società, come dovrebbe accadere oggi”.

Così, nel libro, troviamo fra le immagini stilizzate e particolari, così identificative dell’anima di Nai, Théroigne de Méricourt, una delle figure più importanti della rivoluzione, che nei suoi scritti, a costo della ghigliottina, sprona a respingere i nemici della libertà e a partecipare attivamente, da cittadine, alla vita pubblica, a Charlotte Corday, donna consapevole del valore della parola scritta , un diritto, la libertè de la presse, la libertà di espressione e di stampa, a Maria Antonietta, autrice di un saggio molto discusso per la sua veridicità, scritto prima della sua morte, nel quale, come cittadina di carta, sottolinea come a corte, gli uomini fossero corrotti quanto lei ma non erano stati messi in discussione e accusati come lei, in quanto donna.

Si capisce che il saggio di Nai va oltre, sfora nella concezione della cultura e della filosofia, in particolare, “L’autodeterminazione e la conquista dei diritti- dice- sono valori che vanno mantenuti vivi ed è per questo che penso che mai come in questi tempi, dove si tende a semplificare e ridurre il tutto spesso allo script di un post sui social, la filosofia sia importantissima. Abituarsi al pensiero complesso, mai fermarsi all’apparenza : noi donne poi, stiamo vivendo un periodo di tentativi di cancellazione e abolizione di molti fra i diritti conquistati in passato proprio perché abbiamo fatto passi in avanti, si sta cercando di tornando indietro. Lo si vede negli ambienti di lavoro, nella proposta di modelli uniformati a uno stereotipo : io sono femminista, nel senso che credo nel femminismo come pratica di libertà che, in quanto tale, - continua- deve contribuire ad arricchire e rendere possibile il dialogo paritario con gli uomini e sono convinta che solo col dialogo reciproco si potrà migliorare il modello di società. Adesso abbiamo anche questa occasione ed è un’occasione da cogliere “.

Il libro di Nai ha attratto l’attenzione della Rai e la trasmissione Terza Pagina su Rai 5 :” E’ stata un’esperienza inaspettata e bellissima e di alto prestigio intellettuale, e per me un riconoscimento per il lavoro svoto in tutti questi anni. Durante la puntata, dedicata alle donne nella scienza e nella ricerca, sono stati toccati tutti i temi a me cari e di cui parlo nel libro, prima fra tutti la ricerca come contributo per la formazione alla cittadinanza e per la creazione di un sincretismo fra uomini e donne, affinché vadano sempre più a tempo, per usare una metafora musicale”.