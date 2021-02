Cultura



MVRTE, il duo di Lele Cecchini e Nicolò Zarcone

mercoledì, 3 febbraio 2021, 15:14

di michela carlotti

E' uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano dei MVRTE intitolato "Pillole".



Si tratta di un duo composto da Lele Cecchini e Nicolò Zarcone e la loro è una storia di due percorsi musicali completamente differenti. Due percorsi che, incontrandosi, hanno dato vita ad una fusione eclettica tra il pop classico italiano e influenze di vari generi, passando per sonorità elettroniche, dove synth e suoni analogici si uniscono a riff di chitarra elettrica.

Lele ha origini lunigianesi, dove è stato allievo del maestro Franco Lorenzini di cui ha frequentato la conosciutissima scuola di musica ad Aulla, oggi vive ad Ameglia, ha un passato da dj e da sempre si occupa di produzione partecipando alla scrittura di brani e arrangiamenti per diversi artisti, anche molto noti. Il successivo avvicinamento al canto è avvenuto in maniera del tutto naturale.



Nicolò vive a Sarzana ed artisticamente nasce come chitarrista con la passione per il rock-blues che coltiva fin da piccolissimo grazie all’influenza del fratello. Crescendo, allarga i suoi orizzonti a nuovi ascolti e comincia ad approcciarsi alla musica pop ed alla scrittura di canzoni inedite.



Il vero incontro artistico tra Lele e Nicolò avviene nel 2017 quando lo stesso Nicolò propone l’idea del duo a Lele che, dopo aver sentito qualche bozza di quelli che diventeranno i primi singoli dei due, accetta di entrare e dar vita al progetto MVRTE.

Facciamo a Lele alcune domande.



Un acronico complicato, ha qualche signiticato particolare?



"MVRTE è un nome che ben rappresenta l'attitudine a complicarsi la vita. Il progetto è nato un martedì e da qui abbiamo preso spunto. Ma al posto della A, abbiamo messo la V che poi nel logo viene barrata a rappresentare la A capovolta".

Qual è il messaggio che volete trasmettere con la vostra musica?



"Cerchiamo di rappresentare spaccati di vita e di parlare di storie in cui chiunque si possa rispecchiare. Ad esempo, "Pillole" ci sembrava un pezzo con la giusta sonorità per un momento come questo in cui tutti viviamo con un pò di paura e perlessità. Il brano ha un sound spensierato, decisamente leggero, che ti fa fischiettare ed essere un pò sopra le nuvole anche in una giornata no".

Il titolo del brano cosa rappresenta?



"Le pillole sono intese come metafora dei rimpianti, delle scelte sbagliate che arrivati ad un certo punto della nostra vita, ci fanno guardare indietro e pensare che forse sarebbe stato meglio convivere coi rimorsi piuttosto che con i rimpianti, appunto.



Si cerca allora di apparire come non si è, ad esempio agli occhi di una persona a cui teniamo particolarmente, magari più giovane di noi e figlia di un'altra generazione a cui proviamo ad adattarci, spesso con scarsi risultati, con i social, i selfie e quant’altro. Tutte cose che noi, a differenza di chi ci è cresciuto in mezzo, fino a una manciata di anni fa non sapevamo neanche cosa fossero. Visto che è indiscutibile che anche i Rolling Stones invecchiano, tutti vorremmo invecchiare un po’ come loro, che se ne fregano un pò di tutto ma rimangono sempre delle icone che continuano (dopo quasi 60 anni!) a fare quello che vogliono".

MVTRE in rerte: istagram: mvrteofficial; facebook: mvrte; internet: www.mvrte.com