Cultura



Prende vita il progetto “Una pausa... in Armonia”

sabato, 27 febbraio 2021, 13:38

Un nuovo progetto prende vita da un’idea di Francesca Bianchi, Ppesidente dell’Associazione Bookcrossing Massa in collaborazione con la libreria Libri in Armonia di Anna Bigini e con patrocinio di Aics Massa Carrara nella persona della Presidente Carla Peruta.

"Ciò che ci ha travolto ormai un anno fa, la pandemia, ancora non ci ha dato respiro. Con il passare del tempo gli individui, anche i più forti e coraggiosi stanno subendo risvolti psicologici e comunicativi molto forti. Già nel lockdown del 2020 Francesca aveva sviluppato attività dedicate ai più piccoli in rete, sulla sua pagina Facebook Francesca Bianchi Scrittrice per aiutare i bambini a superare un momento così difficile di separazione dai compagni di vita e dalle maestre. All’oggi purtroppo abbiamo ancora le mani legate, ma possiamo far sentire forte la nostra voce. Le associazioni, tutti coloro che sono impegnati nel sociale, nella cultura, hanno un ruolo fondamentale nell’aiuto al mantenimento dell’integrità individuale. La cultura non si ferma. Il suo ruolo a livello sociale è quello di farsi portavoce del mondo che cambia, è quello di tenere viva, attiva, in continua evoluzione, la mente della popolazione. Dare stimoli per non isolarsi, per avere degli obiettivi da raggiungere".

"Ecco quindi che oltre a continuare le sue attività on line dedicate ai più piccoli, Francesca in collaborazione con la Libreria Libri in Armonia con la quale collabora da anni, ha deciso di dare vita al progetto “Una pausa...in Armonia”. Si tratta di presentazioni on line sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa di libri in vendita presso la libreria di Anna Bigini. Segnerà l’avvio del progetto la presentazione del libro della scrittrice Rita Innocenti “Sogno di famiglia” lunedì 8 marzo alle ore 15.00, in occasione della Gionata Mondiale della Donna; un modo per essere presenti in un giorno così importante e che ancora necessità di essere ricordato per quanto si debba continuare a lottare per i diritti fondamentali".

"Dobbiamo essere presenti, aiutarci l’un l’altro, creare rete, solo così uniti potremo superare a piccoli passi ciò che stiamo vivendo. Si invitano gli autori che volessero presentare le loro opere on line a contattare la libreria Libri in Armonia a Massa o Francesca Bianchi attraverso le sue pagine Facebook" conclude.