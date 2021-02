Cultura



Renzo Cantarelli, cantautore di Carrara e il suo omaggio alle donne

sabato, 20 febbraio 2021, 11:49

di donatella beneventi

Carrara, città di artisti e di musica: all’ombra delle Apuane, la passione e l’arte si spiegano non solo con la scultura, ma anche in musica e Renzo Cantarelli è uno dei figli di questa città, cantautore, cresciuto con la musica in famiglia, il padre suona il clarinetto e il violino e il fratello è contrabbassista, apprezzato non solo da molti concittadini, ma anche da tanti addetti ai lavori. Un cantautore come vuole la grande tradizione italiana, attento al testo, fondamentale per lanciare messaggi che devono far riflettere, ma che plasticamente si contamina con suoni moderni, contemporanei, sound che non si stigmatizzano in un genere, ma spaziano e viaggiano da Cuba al Brasile e atterrano nel Mediterraneo : “ Per me la musica è il supporto per valorizzare il testo - dice - per dire quello che ho dentro”

Attento come sempre alle tematiche sociali del nostro tempo, per l’8 marzo, giornata internazionale della donna, Renzo esce con un singolo “La mia canzone per te” e la scelta della data di uscita è naturalmente non casuale: “Il brano è una dedica al mondo femminile ma anche il mezzo per offrire uno spaccato di quel mondo fatto di sguardi, di sorrisi e di gioie che traspaiono dagli occhi delle donne” - spiega - “ A tal proposito il brano è accompagnato da un video clip realizzato grazie agli scatti del fotografo Davide Giovanelli e abilmente montato dal videomaker Simone Tarca. Volevo che a rafforzare i contenuti del testo fossero proprio le immagini di visi femminili che con le loro espressioni si sposassero perfettamente alla musica. Davide ha saputo cogliere momenti espressivi particolari, ha fissato con la sua macchina sguardi, sorrisi e stupore unici. Un brano sicuramente per le donne ma anche un invito a tutti gli uomini a fermarsi un attimo a leggere nei volti e capire dagli sguardi e dalle espressioni tutto quello che spesso le donne non dicono o cercano di nascondere”.

Il brano, secondo singolo, estratto dall'album ormai in fase di finitura dal titolo “ Caleidoscopio” che uscirà prossimamente, è prodotto da Mirko Mangano per Media Wave ed ha visto oltre che la sua partecipazione in veste di fonico anche quella di musicista assieme a Emanuele Bonaccorsi e Lorenzo D'Angelo: il cd conterrà anche il primo singolo uscito lo scorso novembre “Il tribunale dei sentimenti”, che ha riscosso molto successo in termini di visualizzazioni e recensioni molto positive anche da colleghi musicisti: “Caleidoscopio è un mix della mia storia come cantautore e mi avvalgo come sempre, di musicisti giovani : si respira un clima internazionale, passi di samba e di musica sudamericana”.