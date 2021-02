Cultura



"Un giorno nuovo", il nuovo romanzo di Patrizia Fiaschi

giovedì, 4 febbraio 2021, 01:47

di donatella beneventi

Dopo Racconti di sabbia e di nebbia, Patrizia Fiaschi, insegnante di lettere e divulgatrice culturale di origine spezzina, ma toscana di adozione, ritorna con un'altra opera, questa volta un romanzo storico-introspettivo: Un giorno nuovo edito da Il seme bianco.

Anche questa volta, protagoniste sono le donne, Helga, Ekaterina e Marcella, grandi amiche sullo sfondo di un periodo storico difficilissimo, il trentennio fra la costruzione e la caduta del muro, tra il 1961 e il 1990: un lasso di tempo in cui il mondo è travolto da profondi cambiamenti.

C'è la Berlino divisa, la crisi cubana, la guerra in Vietnam, gli anni di piombo in Italia, il crollo del comunismo e la perestroika, un contesto in cui i sentimenti e la solidarietà, messi duramente alla prova, sono l'unica ancora di salvezza per restare umani.

Per questo romanzo prefazione di grande prestigio, il giornalista e scrittore Marco Ferrari, spezzino, autore di libri di successo come Mare verticale e L'incredibile storia di Antoine Salazar.

Il libro è acquistabile in tutte le librerie e online.