Cultura



Carrara per Dante: al via l'evento per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

sabato, 20 marzo 2021, 09:29

Fervono i preparativi in tutta Italia e in Toscana, specialmente, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, il sommo poeta, l'uomo che incarna come nessun altro, la toscanità. Nella sua opera più famosa nel mondo, La Divina Commedia, non solo vengono ricordati personaggi storici precedenti e contemporanei a Dante,ma anche luoghi, descritti nelle terzine, con una precisione geografica notevole: fra queste, nel XX canto dell'inferno, si ricorda Carrara e la Lunigiana e questo canto, è stato lo spunto di una discussione sul gruppo facebook Carrara Turismo, dove si è cercato di fare proposte per coinvolgere il territorio, pur rispettando tutte le restrizioni del caso, con una iniziativa coinvolgente ed accattivante. Da un insieme di idee partite da Donatella Beneventi, giornalista e guida , turistica, Riccardo Canesi, insegnante di geografia e amministratore del gruppo,Daniele Canali, insegnante ed esperto in storia del territorio, nasce " Carrara per Dante", una iniziativa dove protagonisti saranno tutti coloro, senza distinzioni, che vorranno cimentarsi nella lettura o recitazione del XX canto dell'Inferno, filmati in una cornice che più gradiscono: l'occasione è anche quella di valorizzare zone della città di Carrara e della Lunigiana e i partecipanti saranno totalmente liberi di cimentarsi come meglio credono, in abiti d'epoca, avvalendosi di strumenti musicali, da soli o in compagnia, recitando tutto o una parte del canto.



I video, che possono essere realizzati con smartphone o con videocamera, devono essere inviati gratuitamente al seguente indirizzo di posta:

carraraperdante@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile.



I video verranno diffusi tramite social e canale youtube e saranno valutati, da un punto di vista artistico, da una commissione formata dai suddetti insieme a Beniamino Gemignani, storico e il regista Claudio Del Punta.



I primi tre vincitori, riceveranno dei volumi riguardante Dante ,la Lunigiana e i Malaspina offerti da Tarka Edizioni e Libreria Nuova Avventura di Marina di Carrara, Mondadori Bookstore di Carrara.



Aronta è quel ch'al ventre li s'atterga,

che ne' monti di Luni, dove ronca

lo Carrarese che di sotto alberga,

ebbe tra ' bianchi marmi la spelonca

per sua dimora; onde a guardar le stelle

e 'l mar no li era la veduta tronca