Concorso Internazionale per giovani musicisti “Città di Massa”: i vincitori

sabato, 13 marzo 2021, 19:13

Prosegue la rassegna dedicata alla cultura ideata da Francesca Bianchi in collaborazione con Libri in Armonia di Anna Bigini

venerdì, 12 marzo 2021, 19:56

Tre giovanissime socie dell'Associazione Musicale Diapason si sono distinte nel corso del 10° Concorso Internazionale per giovani musicisti "Città di Massa" aggiudicandosi un primo premio e due terzi premi. La manifestazione ha contato oltre 700 partecipanti provenienti da ogni parte del mondo

giovedì, 11 marzo 2021, 11:58

Il dipinto di Lidia Secco che ritrae l'ultimo pontile, lo storico elemento strutturale marinaro, importante per un antico mestiere sul mare, per i suoi contenuti, viene esposto in modo permanente e farà parte del museo della mitilicoltura

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:23

Lo urban artist internazionale Carlo Galli e l'artista pop e designer siciliano, Domenico Pellegrino, sono i primi due ospiti della residenza artistica di "Torano Notte e Giorno" intitolata all'amatissimo Bernardo Rossi

lunedì, 8 marzo 2021, 14:06

Arriva il 13 marzo alle 20 per un'anteprima esclusiva al Garibaldi Carrara con MioCinema Apples, il debutto alla regia del regista Christos Nikou, già assistente di Yorgos Lanthimos, entrato immediatamente in quella che va oggi sotto il nome di weird wawe greca

lunedì, 8 marzo 2021, 13:51

Proseguono venerdì 12 marzo gli incontri in streaming del ciclo "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo", con la partecipazione di Cristina Baldacci, storica dell’arte contemporanea, e dell’artista Linda Fregni Nagler