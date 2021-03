Cultura



Emma Castè, restauratrice: una vita dedicata all’arte e all’impegno sociale

venerdì, 19 marzo 2021, 17:42

di Donatella Beneventi

Piazza delle Erbe a Carrara è probabilmente il luogo dove si incontra, più che in altre luoghi del centro antico, l’anima della città: l’anarchia, la resistenza, le donne carrarine, forti e laboriose, le botteghe storiche, l’arte nel grande murale dedicato a Francesca Rolla, a due passi il duomo, simbolo del potere religioso, al centro della pavimentazione, la ruota di Carrara, la vista di uno spicchio di montagna fra le case, quella decadenza che si rivela sulle facciate e l’eleganza che ti sorprende, come il sovrapporta della casa appartenuta alla famiglia Diana, imprenditori del marmo che dalla metà del cinquecento fecero affari con mezzo mondo.

Proprio a fianco di questa dimora, si trova lo studio di Emma Castè, restauratrice e l’incontro avviene in un momento particolare, perché Emma sta traslocando, lasciando lo studio per potersi meglio organizzare con la sua attività, che la porta a dividersi sempre più spesso fra Carrara e Firenze.

“Io sono orgogliosamente carrarina - dice - e la mia formazione scolastica parte da Carrara, al liceo artistico: al restauro, inizialmente volevo arrivarci tramite il percorso universitario ad architettura a Firenze, ma poi dopo tre anni, con un’esperienza non esattamente positiva ho lasciato e la mia fortuna è stata quella di poter accedere ad un corso di formazione sul restauro del marmo, a Carrara, fatto con l’intervento della soprintendenza di Pisa e dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze ed era all’avanguardia all’epoca, erano gli anni ’80. Dato l’esame del secondo anno, sono stata chiamata immediatamente dalla soprintendenza di Milano ed è stato l’inizio della mia attività, dove ho aperto la ditta e dove mi sono specializzata in affresco e concluso il corso. Sono stata diversi anni fuori Carrara e trovo che questo sia stato il valore aggiunto: fare esperienza fuori e vedere come si lavora in contesti diversi, e poi tornare, dà una marcia in più. Io, che ero conosciuta come ditta milanese di restauro conservativo, sono ritornata a casa grazie ai restauri della Chiesa di Nicola di Ortonovo: in Lombardia mi ero fatta notare per delle iniziative pionieristiche per il periodo, come l’apertura al pubblico dei cantieri, era una novità, come anche parlare di arte del restauro in televisione, non era proprio così usuale”.

Il restauro per Emma è il suo compagno di vita, scelto per sempre: “Il restauratore lo paragono ad un medico che si prende cura di un’opera d’arte: io sono conosciuta nel mio settore perché cerco l’affresco, anche dove altri non lo vedo, ho un feeling con i muri, riesco a leggere gli strati senza toccarli”.

Forse non tutti sanno che Emma è stata l’artefice della fama di uno dei palazzi simbolo di Pisa, il celebre Palazzo Blu, sede di mostre internazionali: “Avevo trovato un frammento piccolissimo, durante il cantiere di restauro che dirigevo, proprio sotto al terrazzo principale, che era tutto coperto di intonaco e, senza dire nulla, ho iniziato ad analizzarlo e a fare ricerche sui palazzi del lungarno pisano, per verificare che fosse veramente azzurro e dopo una lunga opera di convincimento della Sovrintendenza pisana, durata mesi, è stata rifatta la facciata ed è stata la sua fortuna. La mia curiosità mi porta a fare queste cose, anche in luoghi sperduti, paesini dimenticati, o in posti che ad altri sono inaccessibili Ho restaurato affreschi del ‘200 in una cappella che si trova a Messana, sulla via del sale: gli affreschi erano il telegiornale dell’epoca, fondamentali per chi non sapeva né leggere né scrivere e averci a che fare, è affascinante e coinvolgente”.

L’amore per la sua città natale è totale, un valore che ha portato con sé ovunque sia andata :”Io credo di essere stata molto fortunata ad essere nata e cresciuta qui, per il mio lavoro: Carrara ha tanto spessore culturale ,anche fra le persone comuni, quando vado fuori, Carrara la porto con me, come collaboratori, per esempio. Qui ci persone di grande valore, di grandissima professionalità, autentiche risorse”.

A Carrara, Emma ha realizzato anche tanti eventi: dal 2013 è direttrice artistica di Torano Giorno e Notte, un evento artistico importantissimo che coinvolge tutto il paese alle spalle di Carrara, sotto il segno dell’arte contemporanea: “Quando Luciano Massari, direttore dell’Accademia, mi ha proposto Torano, sono andata a visitare il paese e ho pensato che non si doveva fare un evento che non lasciasse nulla a Torano, una volta finito e la chiave del successo è stato il coinvolgimento dei paesani, che hanno accolto e collaborato attivamente sin alla prima riunione, rendendoli protagonisti. La cosa più bella è l’entusiasmo di chi ci abita, che si preparano in inverno per l’evento estivo e alcuni artisti hanno scelto di comprare casa lì: tutti gli artisti che contatto, vengono con grandissimo entusiasmo all’appuntamento, a volte rinunciando ad altri impegni importanti”

Torano è ormai indentificato come il paese degli artisti, mentre Carrara paradossalmente stenta a volare: “Carrara per me è come una bellissima bella addormentata senza un principe che la svegli, anche con vigore: ormai città dell’arte sono tante, Carrara dovrebbe fare perno sulla formazione dell’arte, a partire dall’Accademia per andare ai laboratori che insegnano il fare. La formazione, sono convinta, che sia il petrolio della città e puntare su questa sarebbe la carta vincente: Carrara ha bisogno di prendere vita e far parlare di sé, anche quando non ci sono eventi, la comunicazione non è curata tutto l’anno, ma solo per la manifestazione o mostra in sé e poi finisce. E ’importante anche in questo senso, progettare in maniera rigorosa. Carrara, inoltre , ,dovrebbe trovare il modo di valorizzare gli artisti che passano di qui per lavoro e che sono tantissimi da ogni parte del mondo e che potrebbero essere essi stessi promotori del territorio anche dopo il loro passaggio”.

A Torano, si trova anche la panchina simbolo della violenza contro le donne, tema cui Emma è molto sensibile, per vicissitudini personali, quando qualche anno, subì un’aggressione: “La panchina è stata posizionata tramite un referendum fatto in paese e la sera che abbiamo posizionato l’installazione , nel 2016, era stata contemporaneamente uccisa una ragazza a Marina di Massa, perciò sui giornali si è accoppiata l’immagine della panchina con la vittima, per cui le televisioni e i giornali di tutti Italia sono accorsi in paese e lì mi sono spaventata, perché quello era il mio urlo muto, avevo paura che uscisse fuori la mia storia, che ho raccontato anni dopo ad un convegno, portando le mie scarpe rosse: da lì, il mio impegno, che è diventato visibile, molte donne venivano qui in studio donne che mi portavano le loro scarpe e si mettevano a parlare di se stesse. Non abbandonerò mai la causa e l’arte ha un enorme potere divulgativo e io ci metto la faccia, sempre, caricandomi anche delle spese per la realizzazione di iniziative, come investimento personale e chi collabora con me, lo fa a titolo gratuito”.

La storia di oggi è Firenze, dove Emma è tornata, donna realizzata e diversa dalla studentessa: “Firenze accoglie, emana energia e ti dà la carica: sono spalleggiata molto bene, con il salone del restauro di Firenze, con palazzo Spinelli: stiamo cercando di sviluppare progetti di arte contemporanea, che è nelle mani delle gallerie che guardano molto all’investimento sicuro. C’è un ritorno allo studio, alla ricerca, molto importante e che si collega al valore della nostra Accademia, per il futuro della città e dell’arte”.