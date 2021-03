Cultura



In via Santa Maria, la mostra dell'Istituto Einaudi Fiorillo per Carrara Si-Cura

sabato, 27 marzo 2021, 13:01

di donatella beneventi

Ancora oggi, 27 marzo, dalle 15 alle 17 , è possibile visitare , nello spazio di Via Santa Maria a Carrara, la mostra di manufatti realizzati dagli allievi della sede Einaudi Fiorillo dell'IIS Barsanti, nell'ambito del progetto Carrara Si-Cura , promosso dalla regione Toscana e dal Comune di Carrara.



La ICS Cuori di Stoffa, alunni del corso moda, hanno realizzato una collezione di borse ed oggettistica fatti interamente a mano, usando materiale di recupero, mentre gli allievi della ICS La vela di Marmo del corso turistico, l'interessante brochure informativa delle bellezze storico artistiche di Carrara, sotto l'attenta guida di Davide Lambruschi, docente dell'istituto e notissimo esperto di arte e territorio. Alle pareti, è possibile anche seguire la mostra di fotografie , a cura del Club Fotografico Apuano, dal titolo " La strada racconta", scatti che raccontano il quotidiano delle vie e delle piazze cittadine, in momenti spontanei, cercando la bellezza nei piccoli gesti di tutti i giorni.



La Gazzetta di Massa e Carrara ha visitato la mostra , interamente gestita dagli studenti, che sono a disposizione per informazioni più dettagliate : Ginevra e Alice sono due allieve dell'ultimo anno, che raccontano con entusiasmo la loro esperienza del progetto e del percorso di studi che hanno intrapreso : " Sono molto contenta di aver scelto questa scuola- dice Ginevra- sono appassionata di tutto ciò che è moda, mi piacerebbe tanto proseguire i miei studi per esempio all'Accademia del Lusso e lavorare come stilista o creare un mio brand"



"Io sono meno sognatrice- dice Alice- però ammetto che vorrei insegnare a quelli che sceglieranno la stessa scuola che ho fatto io, ho avuto una bellissima esperienza come studentessa".

Presente anche l'insegnante di progettazione e moda Luisa Manfredi, che ha illustrato le attività dell'istituto: " Quest'anno la nostra scuola affronterà per la prima volta l'esame di maturità: al contrario di altre scuole, avendo i laboratori, ha avuto la possibilità di fare molte lezioni in presenza. Per l'esame finale, la seconda prova,che è stata inserita dal decreto, per noi prevede la realizzazione di un progetto che per esempio, potrebbe essere un capospalla, dalla progettazione alla realizzazione pratica. Nella nostra scuola non solo si apprende il disegno sartoriale, che poi è quello che caratterizza la moda italiana, ma anche le tecniche di marketing, per esempio, e quest'anno gli studenti hanno conseguito il diploma regionale di operatore della moda, che è una figura riconosciuta e che ha un valore nel momento in cui si cerca occupazione, in tutta la filiera del settore moda. All'interno dell'Istituto, è presente una simulazione di impresa, la cosiddetta ICS,per valorizzare lo spirito di imprenditorialità, soprattutto femminile, vista la composizione prevalente della nostra popolazione scolastica: la ICS è una forma di cooperativa didattica, dove imparano a fare impresa e quindi a cercare fondi, i bandi,a interpretare la normativa che regola l'impresa: è un progetto che riguarda anche altri istituti del territorio e che collaborano fra di loro, in rete.



A questo proposito - conclude - vorrei aggiungere che si sono compiuti i percorsi dell'alternanza scuola lavoro in aziende del territorio, alcune interessate a proseguire la collaborazione con alcuni dei nostri allievi".