Le strade di Dante: partita a Massa l'iniziativa per le celebrazioni dantesche

lunedì, 22 marzo 2021, 13:35

La rassegna, che ha preso il via lo scorso 8 gennaio ed ha compreso dieci incontri trasmessi in streaming sulla pagina facebook del mudaC, è ideata da Laura Barreca, direttrice del mudaC | museo delle arti Carrara e promossa dal comune di Carrara, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti...

sabato, 20 marzo 2021, 13:26

Il progetto “una pausa...in Armonia”, procede i suoi incontri settimanali in diretta sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa. Il 24 marzo alle ore 15.00 ci sarà l’incontro con lo scrittore Aldo Parisi in merito al suo ultimo libro “L’estasi della farfalla”

sabato, 20 marzo 2021, 09:49

Il 2020 è stato un anno difficile per i giovani, non solo ha stravolto le loro abitudini ma ha anche portato a cambiamenti significativi nella vita sociale; un anno che segnerà fortemente il futuro dei nostri ragazzi

sabato, 20 marzo 2021, 09:29

Fervono i preparativi in tutta Italia e in Toscana, specialmente, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, il sommo poeta, l'uomo che incarna come nessun altro, la toscanità

venerdì, 19 marzo 2021, 17:42

Piazza delle Erbe a Carrara è probabilmente il luogo dove si incontra, più che in altre luoghi del centro antico, l’anima della città

giovedì, 18 marzo 2021, 15:28

Se da un lato, il Museo si sta preparando ad accogliere al meglio i concittadini non appena sarà consentito dalle attuali normative anti-covid, dall’altra amplia l’offerta e la visione di un luogo che vuole essere sempre più parte della città