Cultura



Nuovo appuntamento per la rassegna “Una pausa... in Armonia”

venerdì, 26 marzo 2021, 14:51

Un nuovo appuntamento per la rassegna “Una pausa... in Armonia” promossa da Bookcrossing Massa in collaborazione con la libreria “Libri in Armonia” di Anna Bigini.



Martedì 30 marzo alle ore 15.00 sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa, Lara Panvini presenterà il suo ultimo libro “Feux d’artifice - un nuovo domani” introdotta da Francesca Bianchi.

Questa volta all’insegna del mistero e dell’Intreccio per un thriller da lasciare senza fiato.



“Sono trascorsi 10 mesi dall’ultimo viaggio dell’investigatore Diego Rossi. Tutto era iniziato per caso: una vacanza non pianificata, una coincidenza fatale è una somiglianza pericolosa...”