Si presenta il libro di Rita Bonini “Entro dentro”

lunedì, 1 marzo 2021, 14:40

Si terrà lunedì 8 marzo la presentazione del libro di Rita Bonini “Entro dentro” edizioni Helicon di Arezzo. L’autrice ha ricevuto il Primo Premio al Concorso “La città della Rosa” 2019, parlando di donne, della loro rabbia in una raccolta di “racconti sparsi nello spazio e nel tempo”, come dice l’autrice.



L’evento fa parte del progetto “Una pausa...in Armonia”, ideato da Francesca Bianchi per Bookcrossing Massa, in collaborazione con la libreria Libri in Armonia a Massa, con il patrocinio di Aics Massa Carrara Presidente Carla Peruta e dal gruppo Symposium ideato dalla Dott.ssa Marina Pratici.



La presentazione si terrà in modalità on line sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa alle ore 15.00.