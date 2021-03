“Una pausa in... Armonia" con Aldo Parisi

Altri articoli in Cultura

sabato, 20 marzo 2021, 09:49

Il 2020 è stato un anno difficile per i giovani, non solo ha stravolto le loro abitudini ma ha anche portato a cambiamenti significativi nella vita sociale; un anno che segnerà fortemente il futuro dei nostri ragazzi

sabato, 20 marzo 2021, 09:29

Fervono i preparativi in tutta Italia e in Toscana, specialmente, per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il padre della lingua italiana, il sommo poeta, l'uomo che incarna come nessun altro, la toscanità

venerdì, 19 marzo 2021, 17:42

Piazza delle Erbe a Carrara è probabilmente il luogo dove si incontra, più che in altre luoghi del centro antico, l’anima della città

giovedì, 18 marzo 2021, 15:28

Se da un lato, il Museo si sta preparando ad accogliere al meglio i concittadini non appena sarà consentito dalle attuali normative anti-covid, dall’altra amplia l’offerta e la visione di un luogo che vuole essere sempre più parte della città

giovedì, 18 marzo 2021, 13:06

La rassegna "Del contemporaneo. Linguaggi, pratiche e fenomeni dell’arte del XXI secolo" per il suo penultimo incontro vedrà in dialogo con Laura Barreca, Direttrice del mudaC | museo delle arti Carrara, Domenico Quaranta, critico d'arte contemporanea, curatore e docente, e l’artista Giulio Scalisi

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:00

Non ci sarà un pubblico ad applaudire ma un silenzio assordante dopo la fine di ogni brano, le vibrazioni delle note, il rumore delle scarpe e il respiro dell’artista, tutto risuona nel grande spazio di Des’art che ospiterà solo pochi artisti e tecnici