Cultura



Una pausa... in Armonia

sabato, 13 marzo 2021, 19:13

Prosegue la rassegna dedicata alla cultura ideata da Francesca Bianchi in collaborazione con Libri in Armonia di Anna Bigini.

Questo martedì 16 marzo alle ore 15.00 in diretta sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa sarà il momento di Rita Innocenti con il suo ultimo libro “Pericolo in bella vista”, un romanzo frizzante incentrato sulla libertà individuale delle donne.