Cultura



Continua la manifestazione a base di video su Dante, Carrara e la Lunigiana Storica

mercoledì, 7 aprile 2021, 09:23

Un notevole successo sta riscuotendo l’iniziativa “Carrara per Dante” promossa da un gruppo di carraresi, tra i quali Riccardo Canesi, Daniele Canali, Donatella Beneventi, Beniamino Gemignani e Carmine Mezzacappa.

Nel 700° anno dalla scomparsa del Sommo, è sembrato doveroso ai suddetti, celebrare i profondi legami tra il nostro territorio e Dante. Legami espressi in parecchie terzine della Divina Commedia.

Ad oggi, sono già pervenuti una quindicina di video che possono essere apprezzati sull’apposita pagina youtube “Carrara per Dante”. Questi video dimostrano la vitalità, la passione e la fantasia dei partecipanti: singoli cittadini, studenti (I.I.S. “Zaccagna di Carrara e S.M. “Staffetti” di Massa”), docenti, gruppi di amici in ambientazioni suggestive come le cave di Gioia, di Torano, laboratori di chimica e studi d’arte, letture in cinese e in carrarino.

Essendo la nostra “zona rossa” almeno fino al 20 aprile, gli organizzatori hanno deciso di prorogare la scadenza per la consegna dei lavori che non sarà più il 30 aprile ma il 31 maggio. Questo, per permettere a chi lo vorrà, una volta che non saremo più “rossi”, di videoregistrare liberamente nei luoghi che crederanno più opportuni e suggestivi.

Ricordiamo che l’iniziativa consiste nella videoregistrazione di alcune terzine della Divina Commedia, aventi, come oggetto, prioritariamente Canti riguardanti luoghi o personaggi della Lunigiana Storica (vedi, ad es. il XX°, il XXIV° e il XXXIII° Canto dell’Inferno, il III° e l’VIII° del Purgatorio, il XVI° del Paradiso). Si accettano, ovviamente, letture anche di altri Canti.

La lettura potrà essere anche a più voci ed in lingua straniera.

I video dovranno essere inviati a carraraperdante@gmail.com entro il 31 maggio .

Tutti saranno poi pubblicati su Youtube e Facebook.

Il miglior video sarà premiato da un’apposita giuria composta dai suddetti.

Le tre migliori registrazioni saranno premiate con volumi su Dante, la Lunigiana e i Malaspina, offerti da Tarka Edizioni di Mulazzo, Librerie “Nuova Avventura”, “Mondadori Bookstore” e “Bajni” di Carrara.