L'Accademia di Belle Arti di Carrara ospita la conferenza dal vivo del critico d'arte Luca Nannipieri "A cosa serve la storia dell'arte"

giovedì, 1 aprile 2021, 11:39

L'opera, tra le più importanti e certamente la più imponente della collezione, tratta dal calco insieme ad altri quattro esemplari oggi conservati a Possagno, Roma, Milano e Napoli, venne donata dal maestro all'Accademia nel 1810, insieme al ritratto di Madame Mère, a pegno dell'ipoteca che gravava su alcuni marmi acquistati...

martedì, 30 marzo 2021, 10:08

Il disegnatore di A Colpi di Pennarello, Riccardo Innocenti, firma il fumetto di The Professor, il personaggio ideato da Andrea Corbetta

lunedì, 29 marzo 2021, 08:21

Venerdì 26 marzo, online invece che in presenza visto le norme anticontagio vigenti, si sono svolte in contemporanea in tutta Italia le gare a squadre di qualificazione per le finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica che si svolgeranno a inizio maggio

sabato, 27 marzo 2021, 13:01

Ancora oggi, 27 marzo, dalle 15 alle 17 , è possibile visitare , nello spazio di Via Santa Maria a Carrara, la mostra di manufatti realizzati dagli allievi della sede Einaudi Fiorillo dell'IIS Barsanti, nell'ambito del progetto Carrara Si-Cura , promosso dalla regione Toscana e dal Comune di Carrara

venerdì, 26 marzo 2021, 14:51

Un nuovo appuntamento per la rassegna “Una pausa... in Armonia” promossa da Bookcrossing Massa in collaborazione con la libreria “Libri in Armonia” di Anna Bigini

venerdì, 26 marzo 2021, 11:58

Gioiosa festa in onore di Dante nell’ampio cortile della scuola San Filippo Neri di Massa dei Fratelli delle Scuole Cristian