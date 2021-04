Cultura



"Massa insanguinata": fuori il primo numero della collana di Franco Frediani

sabato, 24 aprile 2021, 17:33

E' in edicola e libreria il primo numero della collana, curata da Franco Frediani, intitolata Massa Insanguinata. Insanguinata perché di volta in volta andrà a riproporre fatti di cronaca nera accaduti nella nostra città.



Inaugura la serie il delitto di Emore Andreoni, accaduto la sera del 9 novembre 1946 in via dell'Acquedotto.



Un tragico episodio che vide protagonista Giuseppina Calosi, la giovane moglie del noto commerciante di vini Francesco Annunziata. In una Massa che a poco a poco stava ricucendo le ferite di una orribile guerra, la vicenda ebbe echi clamorosi occupando per mesi le cronache cittadine ma non solo, ebbero infatti ad occuparsene i quotidiani nazionali, dal Corriere della Sera alla Stampa, i settimanali il Tempo e Oggi.



L'Illustrazione del Popolo le dedicò una tavola a colori.



Per narrare le vicende, Frediani si è avvalso della trascrizione integrale delle dettagliate cronache d'epoca, pubblicate sui quotidiani Il Tirreno e La Nazione. Il lettore potrà così rivivere quei tragici fatti ma anche le morbosità, i pettegolezzi sui veri o presunti intrecci amorosi, le invidie e anche le cattiverie che inevitabilmente accompagnarono il processo e che scatenarono la fantasia del popolo.



Come in un romanzo giallo, la vicenda verrà ripercorsa attraverso le udienze del processo che per legittima suspicione fu celebrato alla Assise di Firenze tra il luglio e l'agosto del 1948. Quale ne fu l'esito ? Regola vuole che saranno solo le ultime pagine del libro a rivelarlo.......