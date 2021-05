Cultura



A Carrara agli Stati Generali del patrimonio Italiano, designati i delegati per pianificare la ripresa dell'economia culturale e turistica

lunedì, 10 maggio 2021, 11:28

Sono stati resi noti i nomi dei delegati che rappresenteranno il patrimonio di Carrara agli stati generali del patrimonio italiano. Si tratta di Enrico Isoppi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, di Corrado Lattanzi presidente dell'Istituto Valorizzazione Castelli e di Antonio Passa presidente dell'Accademia di Belle arti di Carrara.

Sono stati designati delegati agli stati generali del patrimonio italiano, l'assemblea permanente e plenaria costituita dai rappresentanti delle più autorevoli e importanti organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore del patrimonio (150 seggi distribuiti in tutto il territorio nazionale). Per coordinare le relazioni sul territorio è stata designata Emma Castè che è anche presidente di Assocastelli Carrara Massa. E' grazie a lei se dall'unico rappresentante iniziale destinato alla provincia di Massa Carrara si è giunti agli attuali tre rappresentanti.

La consulta avrà il compito di avviare l'indagine conoscitiva e mappatura delle organizzazioni private e pubbliche che operano nel settore e di redigere il piano strategico del patrimonio italiano. L'insediamento degli stati generali avverrà il prossimo 20 maggio e i lavori, che dureranno dodici mesi, saranno affidati a undici commissioni di settore. La prima convocazione si sarebbe dovuta tenere nel "Parlamentino" deI Cnel, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro a Villa Lubin, ma a causa della pandemia tutto si svolgerà sulla piattaforma telematica appositamente predisposta dall'organo costituzionale sotto il cui patrocinio è nata l'iniziativa.

Nel board, coordinato dal presidente di Assopatrimonio Ivan Drogo Inglese, siedono ben cinque ex ministri della Repubblica. Tra questi anche il toscano Valdo Spini, attuale presidente di Aici l'associazione delle istituzioni di cultura italiane ed ex ministro dell'ambiente. Il tema del primo anno di attività sarà "il patrimonio come opportunità di lavoro e di occupazione".