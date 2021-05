Cultura



A Carrara tornano le mostre anche nelle gallerie private

domenica, 16 maggio 2021, 20:14

A Carrara tornano le mostre anche nelle gallerie private e l'associazione Vôtre, nel Palazzo Del Medico che si affaccia in piazza Alberica, ha il piacere di ospitare "Lieve Svanire" dal 15 maggio al 15 giugno. Il titolo, spiega Gabriele Landi, il protagonista della mostra, vorrebbe suggerire un'idea di leggerezza che l'artista ha cercato di far trasparire su ogni suo pezzo, fondamentalmente dipingendo tracce quasi invisibili, a volte facce, a volte corpi stilizzati, sempre quasi impercettibili, sulle lignee forme geometriche a cui, in una specie di percorso onirico, l'artista ha dato vita. Sfere orbitanti intorno ad anelli, semisfere, figure trapezioidali incastrate tra loro in una volontà di cercare il dialogo con lo spazio intorno, accompagnato da un gioco di riflessi fosforescenti tanto appena accennati quanto morbidi: un lieve svanire che però non svanisce come un'impronta sfumata. Il legno a volte si incurva e spesso si incastra, si lega, si incolla, a volte si sposa con l'acciaio e assume le forme geometriche più varie: cilindriche, coniche, rettangolari.

Il legno, quando curvo o quando diventa asta o stele, e i delicati riverberi fluorescenti sono gli elementi su cui si basa l'arte di Landi che "costruisce" le sue opere un po' alla volta, arricchendole e aggiungendo passaggi di mano in mano che l'intuito si fa strada.

"Prendo nota di tutto quello che mi passa per la mente su dei taccuini da ormai da più di 25 anni-racconta e spiega Gabriele-quella del disegno è una pratica quotidiana che ha il solo fine di fermare le idee. Da lì si sviluppa l'idea. Il lavoro si fa facendosi e si nutre di tutto ciò che trova lungo la sua strada. Non riesco a concentrare la mia attenzione su un singolo pezzo, devo lavorare simultaneamente su più cose insieme e rimbalzare da una all'altra in piena libertà. Sono opere intuitive". In "Fino alla fine" per esempio si notano appena due tracce, due presenze umane, come le chiama Landi, che si stanno allontanando, dipinte e quasi impercettibili su una figura geometrica rettangolare incastrata su un'altra conoidale. "Curioso come circolano i segreti" sono cerchi lignei inclinati e come orbitanti dentro altri cerchi più grandi, da cui nascono grazie alle tinte fluorescenti sullo spessore del legno, dei riverberi sulla parete.

Dal 15 maggio al 15 giugno, dalle ore dalle ore 17.00 alle ore 20 e su prenotazione, Vôtre vi aspetta e Carrara apre le porte a cittadini e turisti.