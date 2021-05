Cultura



Alessandro Del Sarto presenta il suo brano "Luce nel cassetto"

domenica, 30 maggio 2021, 19:44

di francesca vatteroni

Giovani cantautori carraresi crescono all'ombra delle Apuane e provano ad avverare il proprio sogno nel cassetto. Per Alessandro Del Sarto si tratta però di "Luce nel cassetto": perché questo è il titolo del singolo il cui video è già uscito su You tube e che potrete ascoltare dal 9 giugno per tutta l'estate su tutte le piattaforme: dalla radio a spotify a open music. Autore del testo e della musica, Alessandro ha dato vita a un brano romantico melodico, mix tra cantautorato e pop.

"Un brano autobiografico come la maggior parte del mio repertorio-spiega il giovane cantautore che nel 2012 partecipò anche alla trasmissione di Amici con il brano Din Din... Din orto oltre ad aver partecipato al Festival di Castrocaro- Il testo racconta di una mia storia sognata con una ragazza più piccola di me che si è conclusa, per tutta una serie di motivi. Il pensiero di lei nella mia mente però è rimasto, conservato gelosamente , appunto " La luce nel cassetto". Per un po' di tempo mi sono sentito sbagliato, fuori luogo, ma ho conservato sempre e comunque la sua immagine, senza tradire i miei sentimenti . Nel ritornello è emblematica la frase: "l'Amore mio mi ha già bruciato ma sono qua non son scappato" ".

Il titolo prende spunto, spiega Alessandro, da un passo del Vangelo: "mettere la lucerna sotto il moggio" che sta a significare tacere la verità, nascondere una virtù.

"Il cassetto-racconta sempre il cantautore- rappresenta appunto la cassaforte dei mie brani, quello che nella mia camera si riempie ogni giorno delle mie emozioni, dei miei stati d'animo che trasformo in canzoni".

Alessandro, nonostante la giovane età, è già stato finalista nel 2011 del concorso musicale "Area Sanremo" e si esibisce live al "Teatro dell'opera del Casinò di Sanremo" e in piazza San Giovanni a Roma all'interno della manifestazione "Area Sanremo Tour" e si è classificato 6° al concorso "Sanremo Rock" come frontman della Band Taylor's e pubblica il brano "Miele col Formaggio" nell' album "Sanremo Rock edizione 2012" .

Un curriculum che lo vede partecipare a diversi programmi televisivi come "Blue Rock Show", "CantandoBallando", "One camera television", ed è ospite alla manifestazione "Giulietta Loves Romeo presso il teatro Camploy di Verona.

Ciliegina sulla torta: nel 2021 è finalista del premio "CET scuola autori di Mogol" con il brano "Rinascere a Settembre", con il testo che viene inserito nella raccolta antologica e che uscirà a Giugno con introduzione del Maestro Mogol.

Ricordiamo chi ha collaborato con Alessandro Del Sarto per gli arrangiamenti e il video girato sul nostro territorio, tra il locale Memento Beach a Largo Marinai, la nostra spiaggia e località Fossone con la partecipazione di Gaia Giuliani, Beatrice Maffei e Loubna Ennadif :

arrangiamento, Massimo Alibani;

registrazione e mixaggio presso " Serena&Massimo eventi recording studio";

il singolo è prodotto e promosso dall'etichetta discografica Boot recordings;

regia del video Mezahet Yasin;

riprese drone Peach On.

"Un ringraziamento speciale vorrei farlo al cantautore Renzo Cantarelli, perché mi sta vicino, aiutandomi a trovare i canali giusti e le persone che possono valorizzare le mie canzoni e il mio lavoro" ha voluto ringraziare e salutare Alessandro a cui auguriamo buona fortuna e tanta buona musica da regalarci.