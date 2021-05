Cultura



Finale nazionale di matematica a squadre: Marconi terzo

mercoledì, 5 maggio 2021, 09:06

Ieri (4 maggio) si è tenuta online la finale nazionale di matematica a squadre riservata ai ragazzi del primo biennio delle superiori, gara gestita dall’associazione Kangourou Italia (Università di Milano). Il Marconi è stata l’unica scuola italiana ad essere autorizzata a scendere in campo con due squadre, una in quanto campioni in carica e l’altra per i risultati elevati ottenuti mediamente dai suoi ragazzi nella competizione individuale che si era svolta a marzo.

La prima squadra del Marconi era composta da: Gabriele Martini (capitano), Sofia Rizzuti (consegnatore), Matteo Massa, Rosario Gentile, Francesca Pregliasco, Arianna Ussi e Tommaso Marrucci, mentre la seconda squadra era formata da: Giovanni Marcenaro (capitano), Pietro Massa (consegnatore), Giulia Bernabè, Paolo Marino, Giulia Massa, Leonardo Benedetti e Cecilia Cagetti.

I ragazzi del Marconi erano riuniti a scuola in due aule contigue e collegati online al server di gara assieme ad altre 26 squadre di tutta Italia selezionate per giocare la finale 2021. La prima squadra del Marconi si è mantenuta per tutta la gara nelle posizioni di testa assieme alle migliori squadre di Torino, Genova, Carpi, Pisa e Reggio Emilia. Negli ultimi 5 dei 90 minuti di gara, mentre Torinesi e Genovesi perdevano il contatto con il gruppo di testa, i ragazzi del Marconi sfoderavano un uno-due risolvendo due dei problemi più difficili proposti e passando in testa alla classifica. Purtroppo, negli ultimissimi minuti, non riuscivano a centrare un ultimo difficile problema, al contrario degli avversari, e finivano la loro gara al terzo posto dietro al Fanti di Carpi, nuovo campione italiano, ed al Dini di Pisa, vicecampione. In classifica seguivano fuori podio una serie di scuole italiane famose: Spallanzani di Reggio, Marinelli di Udine, Golgi di Brescia; Copernico di Brescia, Galileo Ferraris di Torino e Cassini di Genova.

E mentre la prima squadra conquistava una meritatissima medaglia di bronzo, la seconda squadra, che era costretta a lottare con le prime squadre delle altre scuole, riusciva a centrare un obiettivo insperato per una finale nazionale lasciandosi dietro ben 5 squadre avversarie.