"I riflessi dell'anima": un viaggio tra parole e immagini al battistero del duomo di Carrara

venerdì, 28 maggio 2021, 13:24

Martedi 2 giugno alle ore 9.30, presso il Battistero Di Carrara–Piazza Duomo, grazie alla disponibilità di monsignor Raffaello Piagentini, sarà inaugurata la mostra fotografica "I riflessi dell'anima-un viaggio tra parole e immagini", organizzata da Associazione Acca Carrara in collaborazione con ImagoMentis : la mostra rimarrà aperta al pubblico dal 2 giugno al 13 giugno,tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 a ingresso libero. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Carrara.



Il progetto fotografico, realizzato da ImagoMentis,associazione no profit di fotografi interessata alla divulgazione di progetti fotografici sociali,affronta questa volta il tema complesso di cogliere l'anima della vita nella sua apertura verso il mondo e verso tutte le sue creature e offrirne l'immagine a quegli occhi che ancora non riescono a vederla.Diciannove sono i fotografi coinvolti : Monica Bonacina, Patrizia Caravaggio, Fabrizio Caron,Cristina Chiappani,Bianca Costa, Cristina Finotto,Andy Kaja, Giulietta Luise, Milena Mastandrea, Ivano Mercanzin, Alessandra Merisio, Paola Mischiatti, Daniela Pasquetti, Eras Perani, Laura Perani,Alberto Pomi,Ciro Prota, CristianVolpara, Lara Zambonin espongono ciascuno un portfolio di tre fotografie, sviluppando il tema in una sorta di percorso con personali chiavi di lettura.



L'inaugurazione curata da Fabrizio Caron e Alessandra Di Sibio ed Eras Peranifa dà apertura al convegno organizzato da Associazione Acca presieduto da Rosanna Viaggi avente come titolo "EQUITA'-diritto alla cura", in occasione della Giornata internazionale dei disturbi del comportamento alimentare che ogni anno si celebra il 2 Giugno.Interverranno: Rosanna Viaggi, Presidente dell'Associazione A.C.C.A, Francesca Pellegrini, psicologa psicoterapeuta, esperta nell'utilizzo clinico della fotografia ,Elisa Giusti, dietista e nutrizionista specializzata in disturbi del comportamento alimentare dell'età evolutiva, Marina Lenzoni, psicologa e psicoterapeuta , Irene Antola, dietista e nutrizionista esperta in riabilitazione psico nutrizionale del comportamento alimentare .Carolina Posenato, psicologa e psicoterapeuta e Gianluca Ciuffardi, psicologo e scrittore.



Moderatrice dell'evento Donatella BeneventiInfo evento 392 6898786 Rosanna Viaggi Info Project www.imagomentis.it