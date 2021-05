Cultura



L'Istituto Svizzero dedica un convegno al carrarese Pellegrino Rossi

venerdì, 21 maggio 2021, 17:21

“Pellegrino Rossi tra l’Italia e la Svizzera: l’impatto scientifico tra diritto costituzionale e diritto internazionale” questo il titolo del convegno dedicato allo statista carrarese che si terrà lunedì 24 maggio, ore 18.00, presso l'Istituto Svizzero di Roma e che sarà possibile seguire online. L'evento sarà tenuto da Pierpaolo Ianni, dottore di ricerca e consulente al Senato e da Elisabetta Fiocchi Malaspina, professoressa presso l'Università di Zurigo.

Pellegrino Rossi (Carrara 1787- Roma 1848) rappresenta una figura poliedrica e di rilievo europeo della prima metà dell’Ottocento: avvocato, economista, ambasciatore, politico, con una brillante carriera nell’accademia. Attraverso una ricostruzione archivistica (Archivio storico del Senato della Repubblica) e con una prospettiva storico-politica e storico-giuridica, il seminario promosso dall'Istituto Svizzero di Roma si pone l’obiettivo di presentare e discutere in modo parallelo l’impatto e l’eredità scientifica di Pellegrino Rossi in diversi “spazi” della storia svizzera e della storia italiana.

In particolare saranno oggetto del convegno i riflessi del suo pensiero tra i parlamentari italiani che a lui si ispirarono, come risulta dalle prime legislature della Camera dei deputati e del Senato. Un approfondimento sarà dedicato ai senatori e ai deputati che ne tramandarono la memoria tra il XIX e il XX secolo, partendo da Camillo Benso Conte di Cavour che alla Camera dei deputati, nella seduta del 25 marzo 1861, definisce Pellegrino Rossi «quel grande Italiano, che nel suo lungo esilio rese illustre la nostra patria, come grande economista, come abile statista [...] e la cui morte fu una delle più grandi sventure che sia toccata all'Italia». L'obiettivo del presente convegno sarà dunque compiere una ricognizione su come si è riverberato l'eco del pensiero politico e accademico di Pellegrino Rossi nelle Aule parlamentari italiane sulla base di ricerche archivistiche e l'analisi dei resoconti stenografici.

Sarà possibile iscriversi per partecipare al convegno al seguente link: https://zoom.us/webinar/register/WN_c8k01WiLSU-3liCnzDMhWg