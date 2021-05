Cultura



Massa, palcoscenico sotto le stelle

venerdì, 28 maggio 2021, 13:29

di francesca vatteroni

Il giardino di Villa Rinchiostra, piazza Berlinguer, villa Cuturi, ma anche i borghi apuani sopra e intorno a Massa come Casette, Bergiola, Forno, San Carlo Terme e Romagnano e poi il castello Malaspina e le strade del centro storico: insomma i palcoscenici sotto le stelle a Massa non mancano e anche quest'anno, anzi soprattutto quest'anno il teatro, la musica, il musical, la prosa e la danza tornano ad animare le serate estive grazie alla collaborazione tra amministrazione e Fondazione Toscana Spettacolo. Oltre 40 appuntamenti declinati in ogni genere e gusto, per grandi e per piccini e con artisti di fama nazionale e nuovi talenti. L'assessore alla cultura Nadia Marnica ha sottolineato come Massa non abbia mai "mollato" mantenendo vivo l'interesse verso il teatro tra i cittadini e gli spettatori attraverso gli spettacoli in remoto durante la chiusura e ha voluto fortemente coinvolgere nel cartello anche le associazioni culturali del territorio: "Hanno sofferto molto in questo periodo" ha spiegato illustrando insieme al sindaco Francesco Persiani, alla direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo Patrizia Coletta e a Cinzia Bertilorenzi responsabile promozione e comunicazione Teatro presso Fondazione Toscana Spettacolo, il programma che vanta dei nomi di prim'ordine: da Maria Amelia Monti, ad Anna Foglietta, Max Giusti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Gene Gnocchi, Irene Grandi, Little pieces of marmalade il duo che ha partecipato a "X factor". Dal 25 giugno al 25 agosto ogni venerdì (per famiglie e bambini), sabato (prosa) e domenica (musica e danza), nelle notti di Massa prenderanno vita dunque Palcoscenici stellati 2021.

Venerdì 25 giugno in piazza Berlinguer Gunteria Soup, di Gunter Rieber con mimi, gag, giocolieri e illusionismo.

Sabato 26 giugno nel giardino di villa Rinchiostra La Parrucca, di Natalia Ginzburg con la tanto ironica quanto brava Maria Amelia Monti assieme a Roberto Turchetta.

Domenica 27 giugno nel giardino di villa Cuturi Chi mi manca sei tu, con Marco Morandi e Claudia Campagnola con musiche dal vivo per riportare in vita il mai dimenticato Rino Gaetano.

Domenica 4 luglio nel giardino di Villa Rinchiostra Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show dove i due vecchi amici si incontrano nuovamente sul palcoscenico dopo 15 anni, senza la loro amatissima Anna Marchesini indimenticabile voce femminile del Trio, ma accompagnati dalla Jazz Company per dare vita a uno spettacolo all'insegna di buon umore, musica, improvvisazioni e scketch teatrali.

Venerdì 9 luglio in piazza Berlinguer i burattini di Pupi di Stac faranno rivivere la magia di Raperonzolo a, per la regia di Patrizia Morini

Sabato 10 luglio nel giardino di Villa Rinchiostra La bimba col megafono (istruzioni per farsi ascoltare), di Marco Bonini e Anna Foglietta con Anna Foglietta: un monologo-confessione recitato dall'affermata attrice per ridere e riflettere su vita e libertà.

Domenica 11 luglio il giardino di villa Cuturi si riempirà delle musiche del Maestro Ennio Morricone grazie a I solisti dell'ensemble symphony orchestra.

Venerdì 16 luglio nel giardino di Villa Cuturi il Teatro dell'erba metterà in scena per i più piccoli Alice nel paese delle meraviglie: una favola interpretata attraverso otto storie, otto colori e otto canzoni.

Sabato 17 luglio nel giardino di Villa Rinchiostra la compagnia fiorentina Opus Ballet danzerà con coreografie moderne in quattro tempi, le Quattro Stagioni.

Domenica 18 luglio in piazza Berlinguer gli anni d'oro della musica italiana hanno la voce di Mina, Patty Pravo e Vanoni, interpretate nei loro migliori successi da Chiara Galeotti quintet nel concerto: Le signore della musica.

Venerdì 23 luglio in piazza Berlinguer le Officine Tok andranno in scena con Figurine, dove immagini digitali e l'interpretazione di Elisabetta Dini, anche regista, racconteranno i sogni di una bambina e il suo diventare adulto, perché alla fine i miti sono pe persone che ti aiutano a crescere.

Sabato 24 luglio nel giardino di Villa Rinchiostra sarà la volta di Max Giusti con Che resti tra noi dove l'attore e comico si racconterà senza mai perdere di vista divertimento e risata.

Domenica 25 luglio nel giardino di villa Cuturi la magia delle ballate di Fabrizio De André riecheggeranno nel concerto a lui dedicato De André a modo nostro. Passaggi di tempo.

Venerdì 30 luglio nel giardino di villa Cuturi I Topi Dalmata racconteranno Laghat il cavallo supereroe. La storia di un purosangue destinato alle corse.

Sabato 31 luglio nel giardino di Villa Rinchiostra Gene Gnocchi darà una mano a Dio per cercare di capire e risolvere i problemi degli abitanti della terra, nello spettacolo Se non ci pensa Dio, ci penso io.

Domenica 1 agosto piazza Berlinguer si immergerà in una serata completamente dedicata a tutti i musical più famosi nello spettacolo: A tutto musical.

Venerdì 6 agosto in piazza Berlinguer Soledad Nicolazzi sarà Naso d'argento per evocare mondi e storie d'altri tempi.

Sabato 7 agosto nel giardino di Villa Rinchiostra Irene Grandi in concerto blues.

Domenica 8 agosto nel giardino di villa Cuturi, direttamente da X factor, il duo Little pieces of marmelade si esibiranno in concerto.

Venerdì 20 agosto nel giardino di villa Cuturi lo spettacolo Giulivo Clown Baloon Show spettacolo esilarante andrà in scena grazie alla compagnia Catalyst che divertirà i più piccoli con giocoleria, clownerie e tante gags.

Sabato 21 agosto nel giardino di Villa Rinchiostra Una emozionante lettura teatrale sulla vita e le opere di un grande artista apuano, con Elisabetta Salvatori che leggerà (per intero in presenza per la prima volta): Gigi Guadagnucci. L'ho sussurrato al marmo in un orecchio.

Domenica 22 agosto in piazza Berlinguer la compagnia apuana Noah Dance Company danzerà mettendoci l'anima, proprio come Anima il titolo del balletto.

Nei borghi di Massa invece l'appuntamento è La Girovaga raccontastorie letture per i più piccoli, a cura di Piera De Angeli: sabato 10 luglio in piazza Fontanelli a Bergiola, sabato 17 luglio Sul livello a Casette, sabato 24 luglio in piazza Sant'Anna a Forno.

L'ape teatrale a cura di If Prana invece sarà venerdì 20 agosto in piazza san Carlo a San Carlo Terme e sabato 21 agosto in piazza Albania a Romagnano.

Tutti i martedì di luglio e agosto in un viaggio itinerante per le strade di Massa andremo A spasso con...Giovanni Pascoli, Giosuè Carducci, Giuseppe Mazzini, Alessandro Manzoni, Doria Pamphili, Montesqiueu, Pio VII e Le leggende di Massa. Ogni personaggio una serata, e ogni serata sarà a cura di Tourin Club in collaborazione con i lettori di LaAV e le Maripose.

Al castello Malaspina invece ogni mercoledì di luglio e agosto prenderà vita: Castello delle mie brame, con cui Fabio Crisanti ci condurrà nell'affascinante viaggio della Massa rinascimentale.

Infine per gli eventi collaterali ricordiamo:

giovedì 15 luglio, in piazza Berlinguer, Viral.Cronache visive della pandemia e altre storie con Aldo Giannetti

mercoledì 21 luglio, in piazza Palma, Ginnaste anche d'estate a cura di If Prana

venerdì 30 luglio, nel giardino di villa Rinchiostra Il calamaro gigante di fabio Genovesi

lunedì 2 agosto, Danza nel parco (gala di danza) a cura delle scuole di danza Art Academy, Arts & Musical School, Danza col cuore, Urban Concept Academy

mercoldì 11 e giovedì 12 agosto, Passaggi di scena (maratona teatrale) con A Ufo, Accademia Armata Brancaleone, Aics Musica e Spettacolo, Arts e Musical school, Giocamistero, Krios Teatro, Laboratorio teatrale Specchi magici, Le noci a tre canti, Metasogni, O di legno.

Biglietteria presso teatro dei Servi, tutti i martedì del mese di giugno e luglio 9/12.30 e 15.30/19 e nei giorni di spettacolo dalle 18.00.

Per i biglietti degli eventi collaterali è obbligatoria la prenotazione su palcoscenicistellati.massa.ms.it o scrivendo mail a eventi@comune.massa.ms.it e questi sono i prezzi:

la girovaga, a spasso con...ingresso libero, castello delle mie brame 5 euro, danza nel parco 8 euro, Passaggi di scena 10 euro, gli eventi a villa Rinchiostra 12 euro, gli eventi piazza Berlinguer e villa Cuturi 10 euro, Massimo Lopez e Tullio Solenghi 15 euro, Irene Grandi 15 euro, spettacoli per bambini 8 euro adulto e 5 euro bambino.