MudaC e Accademia di Belle Arti di Carrara insieme per la riapertura del museo

giovedì, 13 maggio 2021, 16:00

Nell'ambito dei lavori di riallestimento delle collezioni, il mudaC | museo delle arti di Carrara annuncia una nuova collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Carrara con cui il comune ha siglato un accordo di programma dal 2018, per la valorizzazione del patrimonio locale.

Dopo la creazione del nuovo logo del mudaC ideato da Rebecca Nerini, studentessa dell'Accademia, il progetto museale prosegue nel segno di una continuità progettuale tra le istituzioni culturali di Carrara. Gli allievi della cattedra di Scultura del Prof. Ulrich Mueller e alcuni studenti del corso di Video Editing del Prof. Carmine Fornari scolpiranno sul muro antistante la sede la scritta mudaC e saranno autori di una produzione originale: un documentario video sulla riapertura che sarà esposto in modo permanente nel museo.

"La scritta mudaC, scolpita a mano dagli allievi della nostra Accademia di Belle Arti all'ingresso del museo, è una dichiarazione di intenti tesa ad affermare la rete di collaborazioni tra Comune di Carrara e Istituzioni, pubbliche, come in questo caso, ma anche private, della città. Sinergie che abbiamo messo a punto per favorire il rilancio del centro storico" sottolinea Federica Forti, Assessore alla Cultura del Comune di Carrara.

Un rilancio testimoniato anche dalla nascita della Via Verdi dell'arte, progetto rimasto in sospeso per anni e che oggi finalmente trova concretizzazione: di questa strada cittadina il mudaC è a un'estremità, mentre il Nuovo Museo del Marmo, in corso di progettazione, e il Museo Gypsoteca per il patrimonio storico artistico della Accademia, anch'esso in progettazione, sono all'altra estremità. Lungo questa "direttrice della Bellezza e della Cultura" si articolano la Fondazione Conti a Palazzo Cucchiari, la Fondazione Cassa di Risparmio a Palazzo Binelli e la stessa Accademia di Belle Arti. "Tutte realtà – continua l'Assessore Forti – che in questi ultimi anni e per la prima volta stanno realizzando progetti condivisi e di ampio respiro nei settori della cultura e del turismo".

"Il progetto di riallestimento del mudaC è il risultato di un'azione comune pensata nell'ottica di una concreta partecipazione dell'Accademia di Belle Arti di Carrara al ripensamento del museo – prosegue la Direttrice del mudaC, Laura Barreca – perché rappresenta un'occasione strategica per sperimentare sul campo la creatività degli studenti e per rinsaldare il rapporto del Museo con la comunità, in vista della sua prossima riapertura".

"L'Accademia di Belle Arti di Carrara – conclude il Direttore dell'Accademia, Luciano Massari – opera in sinergia con le istituzioni culturali cittadine e la collaborazione con il mudaC costituisce un'opportunità professionalizzante per i nostri allievi, che contribuiscono attivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio".